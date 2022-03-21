Studio Display, iPad ve iPhone 11 ile Aynı Depolamaya Sahip

Bir geliştirici, Apple'ın Studio Display'inin 64 GB depolama alanına sahip olduğunu keşfetti ve bu, depolama ve işlemci konusunda Studio Display'in 9. nesil iPad ve iPhone 11 ile aynı özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor.

Studio Display'in 64 GB depolamaya sahip olduğu Apple etkinliğinde duyurulmadı ve Apple'ın teknik özelliklerinde bile listelenmedi ancak bu yeni Studio Display görünüşe göre yerleşik 64 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Twitter kullanıcısı Khaos Tian tarafından keşfedildiği üzere depolama alanının yalnızca yaklaşık 2 GB'ı kullanımda.

lol Studio Display has 64GB onboard storage?! pic.twitter.com/XfHGCYUYMG — Khaos Tian (@KhaosT) March 21, 2022

Studio Display, iPhone 11 ile Aynı İşlemci ve Depolamaya Sahip

Studio Display, 9. nesil iPad ve iPhone 11'deki işlemci olan A13 Bionic işlemcisini kullanıyor. Görünüşe göre Apple, Studio Display üretiminde 9. nesil cihazlarından işlemcinin yanı sıra depolama boyutunu da aynı kullanmayı tercih etmiş.

A13 Bionic işlemci ve iOS 15.4 çalıştırdığı için monitörün depolamaya ihtiyaç duyması şaşırtıcı değil. Bu sayede ekranın web kamerasının Center Stage gibi özellikleri içermesi sağlanıyor ancak 64GB olması şaşırtıcı. Apple'ın depolama alanını daha fazla özellik için kullanmayı planlaması pek olası değil ancak 64 GB, Apple TV 4K ile aynı.

Khaos Tian'ın Studio Display'in depolamasını listelediği tweet'i ilk olarak Consomac tarafından fark edilmişti. Gelecekte bu konuyla ilgili yeni gelişmelerin olması oldukça muhtemel. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.