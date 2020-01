Studio Ghibli'nin Şaheserleri Netflix'e Geliyor

Netflix yaptığı resmi duyuru ile Studio Ghibli tarafından yapılan 21 filmin haklarını, Kuzey Amerika ve Japonya haricindeki ülkeler için satın aldığını duyurdu. Stüdyonun sevilen eserlerinin kısa süre içerisinde Netflix üzerinden izlenebileceği dile getirildi.

Birkaç ay önce Studio Ghibli, filmlerini dijital formatta yayınlamayacağına dair açıklamalar yapmıştı. Buna rağmen geçtiğimiz ay filmleri dijital olarak indirilebilir şekilde satmaya başlayan stüdyo, sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde HBO ile anlaşarak, filmlerini HBO servileri üzerinden yayınlama kararı almıştı.

Bunun üzerine harekete geçen Netflix, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve Japonya haricindeki bölgeler için yirmi bir Studio Ghibli filminin yayın haklarını satın aldı.

Yapılan anlaşma sonrasında Studio Ghibli tarafından yapılan ve artık şaheser olarak tanımlanan filmlerin, Asya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda bölgelerinde Netflix abonelerine sunulacağı belirtildi.

Netflix filmlerin 20 farklı dilde dublaj ve 28 dilde altyazılı seçenekleri ile izleyenlerle buluşacağı bilgisini verdi.

Hangi Studio Ghibli filmleri Netflix'e geliyor?

Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves ve Tales from Earthsea filmlerinin 1 Şubat itibarıyla Netflix'te yerini alacaklarını duyuruldu.

1 Mart'ta ise Nausicaä of the Valley of the Wind, Princess Mononoke, My Neighbors the Yamadas, Spirited Away, The Cat Returns, Arrietty, and The Tale of The Princess Kaguya. Then, on April 1st, the service gets Pom Poko, Whisper of the Heart, Howl’s Moving Castle, Ponyo, From Up on Poppy Hill, The Wind Rises ve When Marnie Was There yapımlarının platforma ekleneceğinin altı çizildi.