Su Ayıları Yaşamın Uzaydan Geldiğinin Kanıtı Olabilir

Tardigradlar veya yaygın olarak bilinen ismiyle su ayıları dayanıklılık testine tabi tutuldu. Oldukça kötü şartların hakim olduğu ortamlarda hayatta kalabilen tardigradlarla ilgili yapılan son araştırma ise onların aslında zannedildiği gibi yok edilemez olmadığını gösterdi. Araştırmacılara göre, elde edilen sonuçlar Dünya’da hayatın çok uzun zaman önce bir başka gezegenden taşındığını ileri süren panspermia teorisi böylece biraz olsun kanıtlanmış oldu.

Tardigradlar, hayvan aleminin en sert hayvanları arasında yer alması nedeniyle dünya çapında üne sahip olan hayvanlardan sadece biri olarak biliniyor. Bu çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük tardigradlar, volkanın içinde dahi hayatta kalabiliyor. Bu canlıların ortama uyum sağlamaktaki başarıları o kadar büyük ki otuz yıl boyunca dondurulduktan sonra bile normal hayatlarına devam ettikleri görüldü.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda su ayılarının yok edilemez olduğu düşünülebilir. Astrobiology dergisinde yayımlanan son araştırma ise onların zannedilenin aksine yok edilemez olmadığını, dünya üzerindeki her canlı gibi onların da belirli sınırları olduğunu ortaya koydu.

Su Ayıları Dayanıklılık Testinde Başarılı Olamadı

Araştırmacılar, hayvanların her türlü darbeye dayanıp dayanamayacağını görmek için tardigradlarla dolu teneke kutuları öncelikle 900 metrenin altında hızla vurdu. Bu, ortalama bir merminin ulaşabileceği hızın biraz daha üstünde bir hız. Tardigradlar buna rağmen hayatta kalmayı başardı. Çalışmanın yazarlarından biri olan Queen Mary Londra Üniversitesinden Astrokimyacı Alejandra Traspas'a göre bu hızın biraz daha üzerine çıkıldığında su ayıları hayatta kalmayı başaramadı.

Saatte 900 metrenin üzerindeki bir hızla vurulmak, hayvanların 1,14 GPa baskı yaşadığı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda bir insanın sırtında duran yaklaşık 40.000 kişinin baskısına denk geliyor.

Yosun ayıları olarak da bilinen tardigradlar, 0,05 inç uzunluğunda, buruşuk bir cilt yapısına sahip. Ancak bir mikroskopla görülebilecek bu canlıların 8 ayağı var. Bu canlılar, 272 °C derece ila 151 °C derece sıcaklığa ve okyanusların en derin kısmının uyguladığı basıncın altı katından fazla basınca dayanabiliyor.

Tardigradlar, ölümcül radyasyonlara karşı da dayanıklılar çünkü kış uykusuna yatabiliyorlar. Kurumuş, metabolizmaları durmuş bir şekilde oksijensiz ve susuz uzun bir süre boyunca yaşayabilirler. Susuz bir şekilde kış uykusuna yatmış bir tardigrad suya konulduğunda hayvanın birkaç saat içinde canlandığı görülebilir.

2019 yılında kış uykusunda olan tardigradları taşıyan bir İsrail uzay aracı, meydana gelen aksaklıklar yüzünden onları Ay'a düşürmüştü. Bilim insanları bu nedenle onların hayatta kalacağını düşünmüştü ancak Traspas, ScienceMag'e yaptığı açıklamada yaşayıp yaşamadıklarını bilmek istediğini belirterek o kadar emin olmadığına işaret etti.