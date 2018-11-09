Su Damlası Çentikli Vivo X21s Tanıtıldı

Bir süre önce Çinli üretici Vivo tarafından tanıtılan X21 modeline yeni bir varyasyon daha eklendi. Vivo X21'e oranla daha büyük ekrana ve daha büyük bataryaya sahip olan X21s'in orta-üst segment pazarında satılacağını söylemek mümkün.

Vivo X21'deki pek çok donanımı taklit eden bu cihazda 6,4 inç Full HD+ AMOLED ekran yer alıyor. Snapdragon 660 yonga seti ve 6GB RAM'den gücünü alan X21s, yalnızca 128GB dahili depolama alanıyla sunuluyor. 3,400mAh batarya ile bir gün boyunca kesintisiz kullanılabileceği söylenen cihazda ekrana gömülü parmak izini atlamamak lazım.

Kamera tarafında ise arkada çift, önde tek kamera kurulumunu barındıran Vivo X21s'in arka tarafında 12MP + 5MP çözünürlüğünde kameralar bulunuyor. Önde ise tek adet 24MP çözünürlüğünde bir kameraya yer veren şirketin kamera konusunda yenilikler eklemediğini söylemek mümkün. Ayrıca cihaz kulaklık jakına da sahip.

İlk aşamada yalnızca Çin pazarında satışa sunulması planlanan Vivo X21s'in ilerleyen dönemlerde ülkemize gelip gelmeyeceği belirsiz. Ortalama 360 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken model hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!