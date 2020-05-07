Uzmanlar Açıkladı: Su ve Tuzla Virüs Öldürmek Mümkün mü?

Koronavirüs de dahil olmak üzere pek çok virüse karşı etkili olduğu iddia edilen su ve tuz karışımının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Su ve tuzun elektrolize edilmesiyle oluşan hipokloröz asit çevreyle dost bir dezenfektan olarak kullanılabilir.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın su ve tuz karışımının virüs öldüremeyeceğini ancak temizlikte kullanılabileceğini söylüyor. Konuya ilişkin konuşan Prof. Aydın'a göre su ve tuz karışımı çevreye zarar vermeden kullanılabilecek bir dezenfektan.

"Tuz ve suyun birlikte özel düzeneklerle elektrolize edilmesi ve elde edilen çözeltinin içerisindeki yoğunlukla olan bileşen hipokloröz asittir. Bu; bakterileri, virüsleri öldüren etkin bir dezenfektan ya da antiseptik bir madde olarak yer alır. Hipokloröz asit fizyolojik olarak vücutta üretilen, bakterilerin ve virüslerin öldürülmesinde kullanılan bir moleküldür”

Dezenfektan yerine su ve tuz karışımı önerisi

Ayrıca hipokloröz asitin mutfakta temizlik aracı olarak kullanılabileceğini söyleyen Prof. Aydın, sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, mutfak yüzeylerinde kullanılabileceğine vurgu yapıyor. Ruhsatlı, yara iyileştirmede, pansumanda kullanılan ürünler bile olduğunu söylüyor.

Fakat tüm bunların yanında saklı kalma süresine bağlı olarak bozulabileceğini de hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Aydın, hipokloröz asitin kapalı olduğu ortamda en az 12 ay dayanabildiğini aktardı.