Sualtı İnternet Kabloları Açık Denizdeki Depremleri Tespit Edebilir

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden Nathaniel Lindsey ve arkadaşları denizin altında yer alan kullanılmayan fiber kabloları sismik sensörlere dönüştürdüler. Araştırmalar sonrasında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi ve Kaliforniya sahilinde yeni bir fay hattı bulundu.

Üniversiteliler 20 km uzunluğundaki fiber kabloları Pasifik Okyanusu tabanı boyunca sismik sensörlere çevirmeyi başardı. Araştırmacılar fiber kablo üzerinden ışık atımı gönderdi ve hafif hareketleri tespit etmek için geri dönen ışığı analiz eden dağıtılmış akustik algılama adı verilen bir teknik kullandılar.

Nathaniel Lindsey yaptığı açıklamada "fiberin belirli bir bölümünü hareket ettirmeye başlarsanız ve bazı sismik dalga yayılıyorsa, sismik dalga gerginliğini kabloda görebilirsiniz" dedi. Dört gün süren deney sonucunda deniz altında gerçekleşen depremler ölçüldü. Dünyadaki tüm fay hatlarının yerleri malesef bilinmiyor. Lindsey, “kullanılmayan fiber kabloları deniz altı sismik sensörlerine dönüştürmenin sualtında yaşanan depremleri daha kapsamlı bir şekilde incelemek için akustik algılama kullanılabilir" dedi.

Araştırmacılar deniz tabanının daha derin veya daha eğimli olduğu alanlarda çalışmalarını test etmeyi planlamakta. Gelecekte su altında yer alan fiber kablolardan depremler ölçülecek mi bekleyip göreceğiz.