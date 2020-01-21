Subaru Bütün Modellerinde Elektrikli Motor Kullanacak

Elektrikli araba pazarı her geçen gün biraz daha büyürken, geleneksel araçlar üreten şirketler yeni hedefler belirlemeye başladılar. Bunlardan en şaşırtıcı olanlarından bir tanesi ise Subaru oldu. Şirket yaptığı açıklamayla 2030'ların ortalarına kadar bütün modellerinin elektrikli olacağını söyledi.

Ürettiği kaslı arabalarla bildiğimiz Japon otomobil üreticisi Subaru, beklenmedik bir değişimle önümüzdeki on beş yıl içerisinde bütün modellerini elektrikli motorlarla donatacağını aktardı.

Alınan kararın arkasında ise başta Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerien emisyon emilimi konusunda katı kararların uygulamaya konulması vardı.

İçten yanmalı motorların geleceği olmadığını gören Subaru, musluğu hemen kapatmayacağını da aktardı. Alışılagelmiş modellerini bir süre daha piyasaya sürmeye devam edecek olan Subaru, yavaş yavaş elektirikli modellerini de göstermeye başlayacağını dile getirdi.

Subaru'nun yüzde 8.6 hissesini elinde bulunduran Toyota'nın elektrikli araba üretimi konusunda Subaru'ya öncü olacağı söylendi. Toyota halihazırda elektrik temelli motorlar üretmeye devam ederken, 2020'nin ortalarında Subaru ve Toyota'nın birlikte modeller üretmeye başlayacakları söylenenler arasında yerini aldı.

Subaru elektrikli arabalar için büyük paralar harcıyor

Toyota'nın hibrit motorlarını kullanmak ve geliştirmek için büyük miktarlarda paralar harcayan Subaru, 2018 yılında Crosstek modelinde kimi denemeler yapması ile ön plana çıkmıştı.

Japon şirketin nihai planının ise Toyota teknolojilerini daha ileriye götürerek, elektrikli motorları "kaslı araba" kategorisine kadar zorlayabilmek. Böylece kullanıcılarına eski deneyimi tekrar sunmak isteyen Subaru elektrikli motorlar konusunda kesenin ağzını açmış durumda.

Subaru Şef Teknisyeni Tetsuo Onaki ise konu hakkında şunları söyledi: "Toyota teknolojilerini kullanıyor olmamıza rağmen Subaru merkezli geliştirmeler yapmak istiyoruz. Bu sadece CO2 salınımıyla alakalı değil; dört çeker performansımızın yükseltilmesiyle doğrudan alakalı."