Subaru'nun Yeni Otomobil Güvenlik Teknolojisi: Eyesight

Otomobil üreticisi Subaru, insan gözünden esinlenerek geliştirdiği yeni Eyesight teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Subaru'nun SUV tipi yeni model aracı Forrester'da yer alan Eyesight teknolojisi, tamamen araçlardaki güvenliği ön plana çıkarıyor. Söz konusu bu teknoloji, Yeni Subaru Forrester'lar "Boxer" motorları ile birlikte araç kullanıcıları için güvenlik konusunda da bir adım öne geçerek Eyesight teknolojisini son derece vazgeçilmez bir hale getirebiliyorlar.

Dünyanın en çok tercih edilen 4x4 araçlarından biri olan Subaru Forrester tipi araçların standart donanımına dahil edilen Eyesight teknolojisi, firmanın Türkiye yetkili temsilcisi ve Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle tarafından şöyle aktarılıyor;

"Otomobil kavramı artık bilinen tanımından dışarı taşarak var olan tüm özelliklerin üzerine güvenlik ve sürüş hakimiyetini de geliştiren bir şekile dönüşmeye başladı. Yeni Subaru Forrester'larda bulunan ve aracın ön camının üst çerçevesinde yer alan Eyesight isimli sistem de kullanıcılara yoğun yol ve kullanım farkındalığı sunan bir sistem olarak, bu araçlara dahil edildiler. Eyesight teknolojisini biz "görüş yeteneği" olarak Türkçeye çevirdik, bu sistem iki göz ve beyin arasındaki çalışma prensibini simüle edebiliyor. Eyesight aracın ön sağ ve sol tarafından bulunan iki kamera vasıtasıyla sürekli olarak bilgi kaydederek, bu bilgileri yazılım vasıtasıyla aracın sistemine aktarabiliyor. Bu yöntemle araç önünde bulunun her objenin büyüklüğünü, hızını ve uzaklığını analiz edebiliyor. Analiz edilen tüm bu veriler gerektiği hallerde motor ve frenlere uyarılar göndererek aracın güvenliğini sağlayabiliyor."

Eyesight teknolojisi Volvo ve Vokswagen araçlarda da standart donanım olarak yer alıyor.