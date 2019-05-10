Subaru, Otomobiller İçin 'En İyi Güvenlik Özellikleri Üreticisi' Seçildi

Japon otomobil üreticisi Subaru, en güvenli otomobil olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Marka, İngiltere’de yapılan bir ankette 'En iyi güvenlik özellikleri üreticisi' seçildi.

Özellikle dört çeker performans araçları ve ralli araçlarıyla (Subaru Impreza gibi) bilinen marka, bunun yanı sıra yüksek güvenlikli aile otomobilleri de üretiyor. Uzun yıllardır otomobil güvenliği konusunda yeni teknolojilere öncülük eden Subaru, İngiltere’nin bir numaralı anketi olan 2019 Driver Power Survey’de otomobiller için 'En iyi güvenlik özellikleri üreticisi' seçilerek bu alandaki başarısını bir kez daha ispatladı.

Subaru’nun insan gözünden esinlenerek tasarladığı kaza önleme sistemi EyeSight (Görüş Yeteneği), bir süredir çeşitli Subaru modellerinde kullanılıyor ve son derece etkin bir güvenlik sağlıyor. Kullanıcıların da kendilerine sunulan bu güvenlik özelliklerinden duydukları memnuniyeti paylaşmasıyla, Subaru yılın en iyi güvenlik özellikleri üreticisi olmayı başardı.

EyeSight Sistemi Nedir?

Kazaları önlemek amacıyla geliştirilen ve insan gözünden ilham alınarak tasarlanan EyeSight sistemi, aracın ön camının üst çerçevesinde yer alan iki adet kameradan ve bir veri işleme merkezinden oluşuyor.

Göz ve beyin arasındaki çalışma prensibini temel alan bu sistemde, aracın ön sağ ve sol tarafından bulunan iki kamera sürekli olarak anlık veri topluyor ve bu veriler bir yazılım vasıtasıyla aracın veri işleme merkezine aktarılıyor. Böylece araç, önünde duran ya da hareket halinde olan her objenin büyüklüğünü, hızını ve uzaklığını analiz edebiliyor.

Analiz edilen verilere göre araç kendi kendine karar vererek gerektiği anda yavaşlayabiliyor, hızlanabiliyor, ani fren yapabiliyor, hızını önündeki araca göre ayarlayarak aradaki takip mesafesini koruyabiliyor ve aracın şeritten taşmadan yol alması otomatik olarak sağlanabiliyor. Otomobilin trafikte yaşanan ani ve tehlikeli durumlara karşı otomatik olarak hızlı bir şekilde tepki verebilmesi sayesinde yaşanması muhtemel birçok kazanın önüne geçiliyor.

Subaru için, güvenlik her zaman en çok önem verilen konulardan birisi olmuştu. Hatta öyle ki, daha çarpışma testlerinin yapılmadığı 1960’lı yıllarda bile, Subaru kendi otomobillerine çarpışma testleri yapıyordu. Marka’nın neredeyse tüm otomobilleri Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı başardı. Subaru, önümüzdeki dönemlerde dünyanın en güvenli otomobil markası olmayı hedefliyor.