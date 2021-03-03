AnTuTu Şubat Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Şubat ayının en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Şubat Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Şubat 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin büyük bir çoğunluğunu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 865 ve Snapdragon 888 işlemcileri oluşturuyor. Paylaşılan listede yalnızca bir cihazda Kirin 9000 işlemcinin yer aldığını görüyoruz.

AnTuTu tarafından paylaşılan şubat ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında iQOO 7 yer alıyor. Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 888 işlemcisinden alan iQOO 7'de 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunuyor. 6.62 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sunuyor. 120 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine sahip olan telefon, 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Paylaşılan istenin ikinci sırasında 726.925 puana sahip olan Vivo X60 Pro+ yer aldı. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan Vivo X60 Pro+ modeli, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Üçüncü sırada 718.434 puanla Redmi K40 Pro konumlandı. Cihazda Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Listenin dördüncü sırasında 712.366 puan almayı başaran Xiaomi Mi 11 bulunuyor.

683.919 puan almayı başaran Huawei Mate 40 Pro, AnTuTu tarafından paylaşılan listenin beşinci sırasında konumlandı. Gücünü Kirin 9000 işlemcisinden alan Mate 40 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolam alanına sahip. Listenin tamamı şu şekilde: