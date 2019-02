Şubat Ayının Yeni Game Pass Oyunları Açıklandı

2018 yılının Mart ayından bu yana aylık olarak gerçekleştirilen Inside Xbox programının yeni bölümü, kısa bir süre önce sona erdi. Xbox cephesi ile ilgili son haberleri aldığımız bu program sırasında, Game Pass abonelerini çok sevindirecek bir haber de çıktı. Hatırlayacağınız üzere bu ayın başlarında yapılan açıklama ile Tomb Raider: Definitive Edition, Metro 2033 Redux ve Metro: Last Light Redux oyunlarının Game Pass servisindeki yerlerini aldıklarını öğrenmiştik. Microsoft cephesi tarafından yapılan bu hızlı girişten sonra, yazılım devi vitesi biraz daha yükseltti. Shadow of the Tomb Raider da dahil beş yeni oyun daha Games Pass servisine eklenecek.

Crackdown 3 oyununun 15 Şubat 2019 tarihinde Game Pass servisine ekleneceğini çok önceden öğrenmiştik. E3 2014 fuarı sırasında duyurulan devam oyunu, oyuncular tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Crackdown 3 sonrasında, bu ay Game Pass servisine daha başka hangi oyunların ekleneceğini de merak ediyorduk. Merak ettiğimize de fazlasıyla değdi. 7 Şubat 2019 tarihinde Shadow of the Tomb Raider, The Walking Dead: The Complete First Season ve Pumped BMX Pro, 14 Şubat 2019 tarihinde De Blob ve 21 Şubat 2019 tarihinde de Batman: Return to Arkham oyunlarının Game Pass abonelerine sunulacağı da Inside Xbox programı sırasında duyuruldu.

Shadow of the Tomb Raider

Lara Croft hanım kızımızın acemi bir maceracıdan deneyimli bir mezar yağmacısına nasıl evrildiğini gösteren üçlemenin son halkası olan Shadow of the Tomb Raider, 14 Eylül 2018 tarihinde satışa sunulmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan devam oyununda, Lara Croft, ölen babası ile bir bağlantısı olan Maya ganimeti The Key of Chak Chel için Latin Amerika topraklarında araştırma yapmaya başlıyor. Gelin görün ki Rise of the Tomb Raider oyunundan tanıdığımız Trinity örgütü de Pedro Dominguez liderliğinde aynı ganimetin peşine düşüyor. Hatta ve hatta Silver Box of Ix Chel isimli bir başka ganimeti daha arıyorlar. Amaçları ise bir Maya efsanesine bağlı olarak bu iki ganimeti birleştirerek Kukulkan isimli tanrıyı çağırıp, dünyayı yeniden şekillendirmek. Ne var ki The Key of Chak Chel ganimetine örgütten önce ulaşmamız bir felaket ile sonuçlanıyor. Hançeri yerinden oynatmamız, ilkinin bir tsunami olduğu felaketler zincirinin tetiklemesine neden oluyor. Bu olaydan sonra da Maya kıyametini durdurabilmek için zamana karşı bir yarış başlıyor.

The Walking Dead: The Complete First Season

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde beklenmedik bir şekilde kapanan Telltale Games stüdyosunun geliştirdiği The Walking Dead serisinin ilk oyunu olan The Walking Dead: The Complete First Season, 2012 yılında satışa sunulmuştu. Her ne kadar çizgi-romanı ile aynı evrende geçiyor ve çizgi-romandaki karakterlere yer veriliyor olsa da unutulmaz karakter Lee Everett ve beraberindeki afetzedelerin başlarından geçenlerin anlatıldığı oyundaki çoğu karakter yeniydi.

Pumped BMX Pro

Yeah, Us! stüdyosu tarafından PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PC, Wii U ve Xbox One için geliştirilmiş olan Pumped BMX Pro, 2015 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. Soldan sağa kayan bir ekranda oynadığımız oyunda, bisikletimiz ile akrobasi hareketleri yaparak puanlar kazanmaya çalışıyoruz. Bölümleri geçtikçe artan zorluğa bağlı olarak daha zorlu hareketler gerçekleştirmemiz bekleniyor. Buna ek olarak, bir sonraki bölüme geçmeden önce, her bir bölüm içerisinde de tamamlamamız gereken dört farklı görev bulunuyor.

De Blob

De Blob, ilk olarak 2008 yılında iOS ve Wii için, 2017 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için, 2018 yılında da Switch için çıkmış olan bir platform oyunu. Oyun boyunca araştırma yaparak yaratıkların kol gezdiği şehri şeytani INKT Corporation şirketinin elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Bulmacaların ağırlıkta olduğu oyun, esasında DS platformu için de geliştiriliyordu. Ne var ki sonradan iptal edildi.

Crackdown 3

E3 2014 fuarındaki Microsoft sunumunda duyurulmuş olan Crackdown 3, uzun zamandır geliştirilme aşamasındaydı. Crackdown 2 oyununun on yıl sonrasındaki bir zamanda geçmekte olan devam oyununun konusuna göre, bilinmeyen bir kaynaktan yapılan terör saldırısı, dünya genelindeki gücün bir anda çökmesine neden oluyor. Saldırının gizemli Terra Nova örgütü tarafından kontrol altında tutulan New Providence şehrine kadar takip edilmesinden sonra, The Agency de tekrardan harekete geçiyor. Ne var ki örgüte karşı yapılan ilk saldırının başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra, süper güçlü The Agency ajanları sahneye çıkıyor.

Batman: Return to Arkham

Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City oyunlarının bulunduğu bu paket, Virtuos Games tarafından hazırlanmıştı. Batman: Arkham Asylum oyununda Batman, azılı düşmanı Joker tarafından Arkham Asylum isimli akıl hastanesine kapatılıyor. Tabii ki düşmanlarıyla birlikte. Bununla da kalmayan Joker, hayali Gotham şehrinin dört bir yanındaki gizli bombaları patlatmakla da tehdit ediyor. Batman olarak bizim amacımız ise öncelikli olarak akıl hastanesinden kaçmak ve sonrasında da Joker'in planlarına son vermek olacak.

Batman: Arkham City ise Batman: Arkham Asylum için bir devam oyunu olarak 2011 yılında satışa sunulmuştu. Bu defa Arkham Asylum oyunundaki akıl hastanesinden beş kat daha büyük olmasıyla endüstriyel bölgeleri ve Gotham şehrinin sembolik bölgelerini çevreleyen Arkham City hapishanesine kapatılan Batman, esasen baş düşmanı Joker tarafından tetiklenen kargaşadan dolayı meydana gelen aksiliklere bir son vermek amacındadır.