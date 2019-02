Şubat Ayının Yeni The Crew 2 Arabaları Ortaya Çıktı

The Crew 2 oyuncuları için yeni araçlar gelmeye devam ediyor. Fransız yayıncı Ubisoft, yeni duyuru videosu yayınladı. Bu ayın The Crew 2 arabaları Porsche 911 GT3 RS RD Limited Edition ve Audi RS 5 Coupe oldu.

Ubisoft firmasının yarış oyunlarında ne kadar iddialı olduğunu, Ivory Tower tarafından geliştirilmiş olan The Crew oyununda görmüştük. On üç milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ile hatırı sayılır hayran kitlesine sahip olan The Crew oyununun devamı The Crew 2 ise geçtiğimiz Haziran ayınının sonunda PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. İlk oyunun aksine bu defa bir senaryonun olmadığı oyunda, bildiğiniz gibi uzay boşluğu hariç her yerde yarışabiliyorsunuz. Bu bağlamda birçok farklı disiplin de sizleri bekliyor. Amacınız ise adınızı duyurup ünlü olmak.

The Crew 2 oyununun çıkışı öncesinde detaylandırılan Season Pass eklentisinin içeriğine ek olarak, her ay iki arabanın güncellemeler ile oyunculara sunulacağını öğrenmiştik. Bu arabalar bütün The Crew 2 oyuncularına sunulacak ama Season Pass sahipleri bu arabalara daha öncesinde erişim hakkı kazanıyorlar. Bu zamana kadar birçok araba oyuncularla buluşmuştu. Buluşmaya da devam ediyor. Kısa bir süre önce Youtube kanalı üzerinden yeni bir video yayınlayan Ubisoft, 2016 model Porsche 911 GT3 RS RD Limited Edition ve 2018 model Audi RS 5 Coupe araçlarının bu ayın The Crew 2 araçları olacağını duyurdu. Season Pass sahiplerinin halihazırda erişim sağlayabilecekleri bu araçların bütün oyunculara sunulacağı tarih ise 13 Şubat 2019 olacak.

V6 motoruna sahip Audi RS 5 Coupe, 450 beygir gücüne sahip olmasıyla performans açısından üst düzey bir araba diyebiliriz. Porsche 911 GT3 RS RD Limited Edition ise motorsporu şampiyonu olan Romain Dumas ile ortaklık sonucunda, özel olarak üretilmiş bir araba olarak karşımıza çıkıyor.