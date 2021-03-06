Şubat Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Açıklandı

Sony tarafından hazırlanan bir tablo ile Şubat ayında en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde kullanıcılar, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde.
Şubat Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi
Bildiğiniz gibi her ay bilhassa yapılan indirimler ile birçok oyunu kütüphanemize ekliyoruz. Sony ise her ayın sonunda genel bir bilgilendirme yapıyor. Bu sayede, Avrupa, Birleşik Devletler ve Kanada genelinde PlayStation kullanıcılarının hangi oyunları daha çok tercih ettiklerini öğrenme fırsatımız oluyor. Mart ayına girmemizle birlikte, bu tablonun bir yenisi yayınlandı.
Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada’da yaşayan PlayStation 5 sahipleri Şubat ayında FIFA 21, PlayStation 4 sahipleri GTA V, PlayStation VR sahipleri Beat Saber ve ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar tarafında da Call of Duty: Warzone oyununu terchi etmişler. Avrupa bölgesinde yaşayan PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahipleri FIFA 21, PlayStation VR sahipleri Beat Saber ve ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar arasından da Call of Duty: Warzone’a büyük ilgi göstermişler. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.
Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- FIFA 21
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Madden NFL 21
- NBA 2K21
- Assassin’s Creed Valhalla
- Mortal Kombat 11
- Hitman 3
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Demon’s Souls
- Nioh 2 Remastered – The Complete Edition
- Immortals Fenyx Rising
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
- Borderlands 3
- Godfall
- Sackboy: A Big Adventure
- No Man’s Sky
- Watch Dogs: Legion
- Dirt 5
- Dead by Daylight: Special Edition
Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları
- FIFA 21
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Mortal Kombat 11
- Hitman 3
- Demon’s Souls
- Borderlands 3
- Madden NFL 21
- Immortals Fenyx Rising
- WRC 9 FIA World Rally Championship
- NBA 2K21
- No Man’s Sky
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood
- Nioh 2 Remastered – The Complete Edition
- Godfall
- Sackboy: A Big Adventure
- Watch Dogs: Legion
- Dirt 5
Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- NBA 2K21
- Little Nightmares II
- Red Dead Redemption 2
- FIFA 21
- Persona 5 Strikers
- Call of Duty: Modern Warfare
- Ark: Survival Evolved
- Need for Speed Heat
- Mortal Kombat 11
- Assassin’s Creed Valhalla
- UFC 4
- God of War
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Ghost of Tsushima
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4
- Madden NFL 21
Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları
- FIFA 21
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Tekken 7
- Red Dead Redemption 2
- Little Nightmares II
- Ark: Survival Evolved
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Call of Duty: Modern Warfare
- Jump Force
- Gran Turismo Sport
- Assassin’s Creed Valhalla
- UFC 4
- Need for Speed Heat
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- The Forest
- World War Z
- Star Wars Battlefront II
Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Job Simulator
- Superhot VR
- Gorn
- Swordsman VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- The Walking Dead Onslaught
- Vader Immortal: A Star Wars VR Series
- Creed: Rise to Glory
- Batman: Arkham VR
Şubat Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları
- Beat Saber
- Job Simulator
- Superhot VR
- Swordsman VR
- The Walking Dead Onslaught
- Creed: Rise to Glory
- Gorn
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Arizona Sunshine
- Vader Immortal: A Star Wars VR Series
Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Call of Duty: Warzone
- Fortnite
- Rocket League
- Vigor
- Rogue Company
- Genshin Impact
- Destiny 2
- Rec Room
- Brawlhalla
- Warframe
Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Fortnite
- Apex Legends
- Vigor
- eFootball PES 2021 Lite
- Genshin Impact
- Rogue Company
- Destiny 2
- Rec Room
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