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Şubat Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Açıklandı

Şubat ayında en çok indirilen PS Store oyunlarının listesi yayınlandı. Bakalım PlayStation kullanıcıları hangi oyunları terci etmişler?

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu -

Sony tarafından hazırlanan bir tablo ile Şubat ayında en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde kullanıcılar, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde. 

Şubat Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi

Bildiğiniz gibi her ay bilhassa yapılan indirimler ile birçok oyunu kütüphanemize ekliyoruz. Sony ise her ayın sonunda genel bir bilgilendirme yapıyor. Bu sayede, Avrupa, Birleşik Devletler ve Kanada genelinde PlayStation kullanıcılarının hangi oyunları daha çok tercih ettiklerini öğrenme fırsatımız oluyor. Mart ayına girmemizle birlikte, bu tablonun bir yenisi yayınlandı

Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada’da yaşayan PlayStation 5 sahipleri Şubat ayında FIFA 21, PlayStation 4 sahipleri GTA V, PlayStation VR sahipleri Beat Saber ve ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar tarafında da Call of Duty: Warzone oyununu terchi etmişler. Avrupa bölgesinde yaşayan PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahipleri FIFA 21, PlayStation VR sahipleri Beat Saber ve ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar arasından da Call of Duty: Warzone’a büyük ilgi göstermişler. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz. 

Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları 

  1. FIFA 21 
  2. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 
  4. Madden NFL 21 
  5. NBA 2K21 
  6. Assassin’s Creed Valhalla 
  7. Mortal Kombat 11 
  8. Hitman 3 
  9. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  10. Demon’s Souls 
  11. Nioh 2 Remastered – The Complete Edition 
  12. Immortals Fenyx Rising 
  13. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood 
  14. Borderlands 3 
  15. Godfall 
  16. Sackboy: A Big Adventure 
  17. No Man’s Sky 
  18. Watch Dogs: Legion 
  19. Dirt 5 
  20. Dead by Daylight: Special Edition 

Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları 

  1. FIFA 21 
  2. Assassin’s Creed Valhalla 
  3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 
  4. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  5. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  6. Mortal Kombat 11 
  7. Hitman 3 
  8. Demon’s Souls 
  9. Borderlands 3 
  10. Madden NFL 21 
  11. Immortals Fenyx Rising 
  12. WRC 9 FIA World Rally Championship 
  13. NBA 2K21 
  14. No Man’s Sky 
  15. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood 
  16. Nioh 2 Remastered – The Complete Edition 
  17. Godfall 
  18. Sackboy: A Big Adventure 
  19. Watch Dogs: Legion 
  20. Dirt 5 

Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları 

  1. Grand Theft Auto V 
  2. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  3. Minecraft 
  4. NBA 2K21 
  5. Little Nightmares II 
  6. Red Dead Redemption 2 
  7. FIFA 21 
  8. Persona 5 Strikers 
  9. Call of Duty: Modern Warfare 
  10. Ark: Survival Evolved 
  11. Need for Speed Heat 
  12. Mortal Kombat 11 
  13. Assassin’s Creed Valhalla 
  14. UFC 4 
  15. God of War 
  16. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  17. Star Wars Jedi: Fallen Order 
  18. Ghost of Tsushima 
  19. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 
  20. Madden NFL 21 

Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları 

  1. FIFA 21 
  2. Grand Theft Auto V 
  3. Minecraft 
  4. Call of Duty: Black Ops Cold War 
  5. The Witcher 3: Wild Hunt 
  6. Tekken 7 
  7. Red Dead Redemption 2 
  8. Little Nightmares II 
  9. Ark: Survival Evolved 
  10. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 
  11. Call of Duty: Modern Warfare 
  12. Jump Force 
  13. Gran Turismo Sport 
  14. Assassin’s Creed Valhalla 
  15. UFC 4 
  16. Need for Speed Heat 
  17. Fall Guys: Ultimate Knockout 
  18. The Forest 
  19. World War Z 
  20. Star Wars Battlefront II 

Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları 

  1. Beat Saber 
  2. Job Simulator 
  3. Superhot VR 
  4. Gorn 
  5. Swordsman VR 
  6. The Walking Dead: Saints & Sinners 
  7. The Walking Dead Onslaught 
  8. Vader Immortal: A Star Wars VR Series 
  9. Creed: Rise to Glory 
  10. Batman: Arkham VR 

Şubat Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları 

  1. Beat Saber 
  2. Job Simulator 
  3. Superhot VR 
  4. Swordsman VR 
  5. The Walking Dead Onslaught 
  6. Creed: Rise to Glory 
  7. Gorn 
  8. The Walking Dead: Saints & Sinners 
  9. Arizona Sunshine 
  10. Vader Immortal: A Star Wars VR Series 

Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları 

  1. Call of Duty: Warzone 
  2. Fortnite 
  3. Rocket League 
  4. Vigor 
  5. Rogue Company 
  6. Genshin Impact 
  7. Destiny 2 
  8. Rec Room 
  9. Brawlhalla 
  10. Warframe 

Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları 

  1. Call of Duty: Warzone 
  2. Rocket League 
  3. Fortnite 
  4. Apex Legends 
  5. Vigor 
  6. eFootball PES 2021 Lite 
  7. Genshin Impact 
  8. Rogue Company 
  9. Destiny 2 
  10. Rec Room 

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