Şubat Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Açıklandı

Sony tarafından hazırlanan bir tablo ile Şubat ayında en çok indirilen PS Store oyunları açıklandı. Bakalım geride bıraktığımız ay içerisinde kullanıcılar, hangi oyunları tercih etmişler? Detaylar haberimizde.

Şubat Ayında En Çok İndirilen PS Store Oyunları Listesi

Bildiğiniz gibi her ay bilhassa yapılan indirimler ile birçok oyunu kütüphanemize ekliyoruz. Sony ise her ayın sonunda genel bir bilgilendirme yapıyor. Bu sayede, Avrupa, Birleşik Devletler ve Kanada genelinde PlayStation kullanıcılarının hangi oyunları daha çok tercih ettiklerini öğrenme fırsatımız oluyor. Mart ayına girmemizle birlikte, bu tablonun bir yenisi yayınlandı.

Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, Birleşik Devletler ve Kanada’da yaşayan PlayStation 5 sahipleri Şubat ayında FIFA 21, PlayStation 4 sahipleri GTA V, PlayStation VR sahipleri Beat Saber ve ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar tarafında da Call of Duty: Warzone oyununu terchi etmişler. Avrupa bölgesinde yaşayan PlayStation 5 ve PlayStation 4 sahipleri FIFA 21, PlayStation VR sahipleri Beat Saber ve ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar arasından da Call of Duty: Warzone’a büyük ilgi göstermişler. Listelerin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Mortal Kombat 11 Hitman 3 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Demon’s Souls Nioh 2 Remastered – The Complete Edition Immortals Fenyx Rising Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Borderlands 3 Godfall Sackboy: A Big Adventure No Man’s Sky Watch Dogs: Legion Dirt 5 Dead by Daylight: Special Edition

Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS5 Oyunları

FIFA 21 Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Mortal Kombat 11 Hitman 3 Demon’s Souls Borderlands 3 Madden NFL 21 Immortals Fenyx Rising WRC 9 FIA World Rally Championship NBA 2K21 No Man’s Sky Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Nioh 2 Remastered – The Complete Edition Godfall Sackboy: A Big Adventure Watch Dogs: Legion Dirt 5

Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K21 Little Nightmares II Red Dead Redemption 2 FIFA 21 Persona 5 Strikers Call of Duty: Modern Warfare Ark: Survival Evolved Need for Speed Heat Mortal Kombat 11 Assassin’s Creed Valhalla UFC 4 God of War Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Star Wars Jedi: Fallen Order Ghost of Tsushima Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Madden NFL 21

Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen PS4 Oyunları

FIFA 21 Grand Theft Auto V Minecraft Call of Duty: Black Ops Cold War The Witcher 3: Wild Hunt Tekken 7 Red Dead Redemption 2 Little Nightmares II Ark: Survival Evolved Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Call of Duty: Modern Warfare Jump Force Gran Turismo Sport Assassin’s Creed Valhalla UFC 4 Need for Speed Heat Fall Guys: Ultimate Knockout The Forest World War Z Star Wars Battlefront II

Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Gorn Swordsman VR The Walking Dead: Saints & Sinners The Walking Dead Onslaught Vader Immortal: A Star Wars VR Series Creed: Rise to Glory Batman: Arkham VR

Şubat Avrupa’da En Çok İndirilen PS VR Oyunları

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Swordsman VR The Walking Dead Onslaught Creed: Rise to Glory Gorn The Walking Dead: Saints & Sinners Arizona Sunshine Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Şubat Ayında Birleşik Devletler ve Kanada’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları

Call of Duty: Warzone Fortnite Rocket League Vigor Rogue Company Genshin Impact Destiny 2 Rec Room Brawlhalla Warframe

Şubat Ayında Avrupa’da En Çok İndirilen Ücretsiz PS4 ve PS5 Oyunları