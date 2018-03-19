Subway Surfers, 1 Milyar İndirmeyi Geçti

Mobil oyunların en popülerlerinden bir tanesi olan Subway Surfers, bugün itibarıyla Android platformunun uygulama marketi Google Play üzerinde, 1 milyar indirmeyi geçerek, önemli bir başarı yakalamış oldu.

Google Play üzerinde bu başarıyı yakalayabilen nadir oyunlar arasına giren Subway Surfers’ın geliştiricisi Kiloo, “1 milyar sayısı, oyunu tek bir cihaza indiren ve kullanan tekil kullanıcıların sayısını gösteriyor.” diyerek, aslında oyunun daha fazla indirildiğini ve oynandığını ancak Google Play üzerindeki sayıların, tekil kullanıcıları işaret ettiğini söyledi.

“Google Play’deki en büyük oyunlar arasında girmekten oldukça heyecanlıyız.” diyen Kiloo’nun CEO’su Jacob Møller, “1 milyar indirmeyi geçerek yakalanan tarihi başarı, SYBO ve Kiloo arasında kurulan müthiş yardımlaşma sayesinde yaşandı.” İfadelerini kullandı.

Sonsuz koşu türündeki ilk oyunlardan bir tanesi olmasa bile farklı oynanışı ve eğlenceli görünüşüyle fenomen haline gelmeyi başaran yapım, ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. Çıkışının ardından neredeyse her akıllı telefona ulaşmayı başaran Subway Surfers, 1 milyar indirmeye ulaşarak, tarihi bir başarının altına imza atmış oldu.