Subway Surfers Çizgi Filmi Geliyor!

Geçtiğimiz senelerin en popüler mobil oyunlarından olan Subway Surfers yine gündeme gelecek gibi görünüyor; fakat bu sefer farklı bir şekilde. Televizyonlara özel bir Subway Surfers çizgi film serisinin hazırlandığı bilgisi paylaşılırken bu çizgi filmin tasarım çalışmalarından örnekler paylaşıldı.

Danimarka merkezli Kiloo firması tarafından geliştirilen Subway Surfers, 2012 yılında Android ve iOS platformlarına çıkış yapmıştı. Daha sonradan Windows Phone platformuna da çıkış yapan oyun kısa süre içerisinde milyonlarca oyuncuya ulaşmış ve mobil platformların en popüler oyunlarından biri haline gelmişti. Subway Surfers'ın başarısı takip eden yıllarda da devam etmişti. Kiloo, oyun için düzenli aralıklarla güncellemeler yayınlamış, bu güncellemeler ile birlikte oyunculara dünyanın farklı noktalarını ziyaret ederek yeni içeriklere ulaşabilme imkanı vermişti.

Subway Surfers'ın halen ciddi bir oyuncu kitlesi bulunmakta. Fakat yeni hazırlanan Subway Surfers çizgi filmi, Subway Surfers'ın oyuncu sayısını yeniden artıracak gibi görünüyor.

Subway Surfers'ın animasyon şeklindeki çizgi filmi hakkında birkaç detay da paylaşıldı. Verilen bilgilere göre ilk aşamada 10 adet 5'er dakikalık bölümler yayınlanacak. Daha sonradan da 22 dakikalık normal uzunluktaki çizgi film serisi başlayacak. Çizgi filmin Subway City adlı şehirde geçeceği belirtilirken oyundaki karakterlerin çizgi filmde de yer alacağı bilgisi paylaşılıyor.

Subway Surfers'ı halen oynamadıysanız bu bağlantıyı kullanarak oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz: