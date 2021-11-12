Subway'in Ton Balığında Orkinos DNA'sı Bulunamadı

Restoran zincirinin deniz ürünlerindeki malzemeleri sorgulayan bir davadaki iddialara inanmak gerekirse Subway ton balığında orkinos DNA'sı bulunmuyor.

Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde Pazartesi günü yapılan en son şikayete göre, Güney Kaliforniya'daki Subway satış noktalarından alınan 20 ton balığı örneğinden 19'u tavuk, domuz veya sığır dahil hayvansal protein içeriyordu, ancak fark edilebilir bir orkinos DNA'sı yoktu.

Subway, bu yıl açılan üçüncü davadaki iddiaları reddetti ve balığını "yüksek kaliteli, acı verilmeden yakalanmış, %100 ton balığı" olarak savundu. Şirketin avukatları iddiayı inceleme sürecinde ve "pervasız ve uygunsuz bir dava" olarak adlandırdıkları davayı reddetmek için yeni bir dosya açmayı planlıyor.

Subway ton balığında orkinos DNA'sı hariç her şey var

Pazartesi günü yapılan şikayet, UCLA Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Departmanındaki Barber Lab tarafından yapılan DNA testlerine dayanan bulguları içeriyor.

Şikayete göre, numunelerin 19'unda hiçbir şekilde saptanabilir orkinos DNA dizisi bulmanın ötesinde, 20'sinin tamamı tespit edilebilir tavuk DNA dizilerine sahipti. On bir numunede domuz DNA'sı ve yedi sığır DNA'sı bulundu, yani sonuçlar Subway'in pazarlama iddialarına ters düşüyor.

Dosyaya göre davalı olan Subway, ton balığı ürünlerinde bilinen tağşiş risklerini kontrol etmek veya önlemek için yeterli önlemleri almıyor. Şirket, ton balığı dışındaki bileşenlerin ton balığı ürünlerine girmesine izin verilmesini veya karıştırılmasını teşvik eden eylemleri ve adımları aktif olarak sürdürüyor.

Subway ton balığı daha önce de laboratuvara götürülmüştü. Haziran ayında bir New York Times analizi, örneğinde çoğaltılabilir ton balığı DNA'sı bulamadı. Inside Edition ise üç Subway sandviçindeki orkinos örneklerinde ton balığı olduğunu buldu.

Subway, bu yılın başından beri ton balığını kamuoyu önünde savunuyor, hatta ton balığıyla ilgili endişeleri çürütmeye adayan bir web sayfası bile açıyor.

Dava, Subway'in ürünleri hakkında soru soran ilk yasal anlaşmazlık değil. İrlanda Yüksek Mahkemesi geçen yıl Subway'in sandviçlerinde kullandığı ekmeğin yüksek şeker içeriği nedeniyle o ülkede yasal olarak ekmek olarak adlandırılamayacağına karar verdi.

Peki ya siz Subway ton balığının bu çalkantılı durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Subway'den ton balıklık sandviç alırken bu iddiaları önemseyecek misiniz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.