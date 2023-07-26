Adını Subway Olarak Değiştiren Kişiler, Ömür Boyu Ücretsiz Sandviç Yiyebilecek!

Subway, son zamanlarda yaptığı kampanyalar ve yeni menüleriyle gündeme geliyor. Bunlardan en dikkat çekicisi Subway Series menüsünün Deli Heroes adlı yeni bir kategoriyle genişletilmesi oldu. Bu kampanya taze dilimlenmiş etleri sergileleyen şarküteri tarzı sandviçlerden oluşuyor.

Deli Heroes sandviçlerinin satışında radikal bir karar alan Subway, müşterilerinden isimlerini Subway olarak değiştirmelerini ve bunun karşılığında ömür boyu ücretsiz sandviç kazanma hakkına sahip olacaklarını duyurdu.

İsim Değiştirme İşlemi Nasıl Olacak? Şartlar Neler?

Ömür boyu ücretsiz sandviç kampanyasına dahil olmak isteyen müşteriler, 1-4 Ağustos tarihleri arasında SubwayNameChange.com adresinden adlarını yasal olarak değiştirme işlemini gerçekleştirmeliler. Marka, adını yasal olarak değiştirme maliyetini de tazmin etmesi için kazanana para vereceğini duyurdu.

Kapmanyaya yalnızca 50 Amerika Birleşik Devletleri'nde (DC) yasal olarak ikamet eden, 18 yaş ve üstü kişiler katılabilecek. Kampanyaya katılmak veya kazanmak için herhangi bir satın alma işlemine gerek olmayacak. Adil bir ödüllendirme olması adına satın alma işlemleri kazanma şansını artırmayacak.

Birinin ömür boyu bedava sandviç almak için adını Subway olarak değiştirmesi kulağa çılgınca gelebilir. Ancak Subway hayranları bu konularda oldukça cesaretli ve istekliler. Hatta örnek vermek gerekirse; geçen yıl sandviç zincirinin bir hayranı, ömür boyu Subway karşılığında Subway Series logosunun ayak uzunluğunda bir dövmesini yaptırmak için iki gün boyunca kamp kurmuştu.

Peki, siz olsaydınız ömür boyu bedava sandviç yemek için isminizi değiştirir miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.