Eğer Succubus oyununu çıkışından önce denemek istiyorsanız, şanslısınız. Steam üzerinden Succubus demosu Succubus: Prologue yayınlandı.

Madmind Studio tarafından geliştirilmekte olan Succubus, 2018 yılının Aralık ayında duyurulmuştu. Agony UNRATED oyununun Queen finalinin sonrasındaki bir zamanda geçen yan senaryolu ve bir nevi devam oyunu olacak ve Vydija isimli bir Succubus şeytanını yöneteceğiniz. Hikayeye göre, cehennemin hükümdarlarının ortadan kaybolması sonrasında geriye kalan şeytanlar Nimrod'u yeni hükümdar olarak seçiyorlar.

İmparatorluğunu küllerinden doğuran Nimrod, yeni kraliçe Vydija ile yaşanan kargaşayı en nihayetinde kontrol altına almayı başarıyorlar. Senaryo boyunca, Vydija olarak bir yandan düşmanlarınızdan intikam alacakken bir yandan da bu karakterin Agony ve Agony UNRATED oyunlarındaki hikayesini öğrenme fırsatınız olacak.

Succubus Demosu Succubus: Prologue'u İndirin!

Şu an için net çıkış tarihine dair bir duyuru yapılmamıştı ama isterseniz, oyunu çıkışından önce Succubus: Prologue ile denemeyebilirsiniz. Buradan indirebileceğiniz demo, ana senaryodan iki bölümün yanı sıra sıralamalı Arena modunu oynama fırsatı sunuyor.

Dahası ise Main Hub, Weapon Store, Armor Store ve etkileşimli dünya haritası Bestiary'yi de görme fırsatınız olacak.