Succubus'un Yeni Fragmanı, Amazon İsimli Düşmanı Tanıtıyor

Madmind Studio, geliştirilme sürecinde olan Succubus için yeni bir fragman yayınladı. Bu yeni fragmanda, Amazon isimli düşman türü tanıtılıyor.

Succubus, 2018 yılının Aralık ayında duyurulmuştu. Agony UNRATED oyununun Queen finalinin sonrasındaki bir zamanda geçen yan senaryolu ve bir nevi devam oyunu olacak. Vydija isimli bir Succubus şeytanını yöneteceğiniz oyunun konusuna göre, cehennemin hükümdarlarının ortadan kaybolması sonrasında geriye kalan şeytanlar Nimrod'u yeni hükümdar olarak seçiyorlar. İmparatorluğunu küllerinden doğuran Nimrod, yeni kraliçe Vydija ile yaşanan kargaşayı en nihayetinde kontrol altına almayı başarıyorlar. Senaryo boyunca ise Vydija'nın Agony ve Agony UNRATED oyunlarındaki hikayesini öğrenme fırsatınız olacak.

PC için geliştirilmekte olan Succubus için henüz bir çıkış tarihi yok. Amazon adı altında yayınlanan yeni fragmanda, bahsi geçen düşmanın bir eliyle kalkan ve diğeriyle de kılıç kullanabildiği görülüyor. Yakın mesafeden oldukça ciddi zararlar verebilmesinin yanı sıra hızını ve çevikliğini kullanarak saldırılardan kaçabiliyor ve bloke edebiliyor. Bir diğer deyişle taktiğe dayalı sıkı bir savaş sizi bekleyecek.

Türkçe altyazı ve arayüz desteğiyle satışa sunulacak olan Succubus için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.