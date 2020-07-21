İptal Edilen Sucker Punch Oyunu The Prophecy Videosu Sızdırıldı

Sony Interactive Entertainment bünyesindeki önemli stüdyolardan bir tanesi olan Sucker Punch, uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan Ghost of Tsushima'yı geçtiğimiz günlerde satışa sunmuştu. Oyunun çıkışıyla birlikte gündeme oturması ve satış listelerine yansıyan başarısı yüzleri güldürürken, geliştirici stüdyonun bir süre önce iptal edilen Sucker Punch oyunu The Prophecy sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Sucker Punch Oyunu The Prophecy Bizlere Neler Sunacaktı?

Görünüşe bu oyun, hayali bir Ortaçağ şehrinde geçecekmiş ve Abel isimli bir karakteri yönetecekmişiz. Muhtemelen beta aşamasından alınmış olan oynanış videosunda, göze çarpan sıkıntılar olsa da oynanış mekanikleri hakkın fikir sahibi olmamıza yetecek kadar şey görme fırsatımız oluyor. Mesela Assassin's Creed, inFamous ve Uncharted serilerinden ve Ghost of Tsushima oyunundan izler taşıyan Prophecy, karanlık alanlarda farklı bir kamera açısına geçiş yapıyor.

Ana karakterimiz Abel, görünüşe göre tüm şehirde aranıyor. Muhtemelen kendisi bir suçlu veya görünümüne bakarak bir hırsız da olabilir. Çünkü, kaçmak ve gizlenmek gibi bir çabası olduğu görülüyor. Çatılara tırmanmak gibi gizlilik ögelerinin de gözümüze çarptığı videoda, çatılar boyunca kaçıyor ve peşindekilerin attığı oklardan da kaçmaya çalışıyor. Ancak Abel, gerektiğinde Ghost of Tsushima oyununu andıran yakın mesafeli kılıç mücadelelerine de girebiliyor. Yakın dövüş mücadeleleri sırasında ayrıca düşmana büyük zararı olan bir tür toz kullandığını da görebiliyoruz. Bir tanesi patlamaya neden olurken, bir tanesi de demir parmaklıkları zayıflatabiliyor ve düşmanlarımızı yakabiliyor.

Prophecy oyununun neden dolayı iptal edildiğine dair herhangi bir detay bulunmuyor ama eğer inFamous: Second Son sonrasında geliştirilmesine başlanmışsa, muhtemelen Ghost of Tsushima bu oyunun iptal edilmesine neden olmuş olabilir. Resmi bir açıklama olmadığı için bir tahmin yürütmek şu durumda zor. Belki Sucker Punch sızıntı sonrasında merak edilen açıklamayı yapar. Gelişmeleri takipte olacağız.