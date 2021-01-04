ASELSAN ve Jandarma Anlaştı: Suçlular Yerli Yapay Zekayla Yakalanacak

ASELSAN ve Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü yeni ortaklık sayesinde suçlular yerli yapay zekayla yakalanacak. Türkiye'nin 7 farklı noktasına kurulacak yapay zeka sistemleri, kontrol noktasına yaklaşan suçlulara göz açtırmayacak. ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında gerçekleştirilen yeni anlaşma kapsamında jandarmanın ihtiyacına yapay zeka koşacak.

"Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi Sözleşmesi-Sözleşme Değişikliği-1" olarak yapılan yeni anlaşmayla birlikte yapay zekanın yer alacağı kontrol noktaları oluşturulacak, kontroller ASELSAN'ın geliştirdiği yerli ürünlerle yapılacak.

AA'da yer alan habere göre, Jandarma Genel Komutanlığının aldığı yeni kararla birlikte Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Devriye Uygulaması Projesi başlatıldı. Bu proje dahilinde kontrol noktalarında ASELSAN tarafından üretilen yapay zeka ile suçlular kontrol edilecek.

Suçlular yerli yapay zekayla yakalanacak

Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları kapsamında ilk olarak 7 farklı akıllı kontrol noktası kurulacak. Bu noktalarda jandarmanın fiziki bir sorumluluğu olmadan yapay zeka yardımıyla araçlar kontrol edilecek, şüpheli olduğuna inanılan araçlar ise, algoritmalar dahilinde üretilecek alarmlara göre durdurulacak. Ayrıca durdurulan araçlara ve içindeki şahıslara yönelik kontrollerin yine ASELSAN ürünleriyle yapılması planlanıyor.

ASELSAN ve Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle suçluların gezmesini imkansız hale getiren yerli yapay zeka, şüpheli şahışların kimlik bilgisi, araç plakası gibi detayları sistemden sorgulayabilecek.

"Kurulacak merkezi sistemler ile tüm Türkiye ve karakollarda Akıllı Jandarma Devriye Uygulaması aktif hale gelecek. Bu uygulama üzerinden kimlik, şahıs ve araç plakası denetimleri merkezi olarak mobil uygulamalarla yapılacak."

ASELSAN'a ait olan diğer teknoloji ekipmanları da bu akıllı kontrol noktalarında test edilecek. Bu teknolojiler içerisinde; yaka kamerası, araç içi yüz tespit kamerası, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama, plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanının yer alacağı ifade edildi.

ASELSAN ve jandarma arasında yürütülecek bu yapay zeka çalışması özellikle suçluların önünü kesecek gibi duruyor. Halihazırda yürütülen anlaşma dahilinde kurulacak 7 farklı akıllı kontrol noktasının konumları ise henüz paylaşılmadı.