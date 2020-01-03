Suçluları Yapay Zekalı Kameralar Tespit Edecek

Yapay zeka destekli kameralar hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Suçlular yapay zeka destekli kameralar ile tespit edilmeye başlanılacak.

Güney Kore, Yapay Zeka Destekli Kameraları Kuruyor

Suç olasılıklarını tespit etmek için yapay zeka destekli kameralar kullanılacak. Yapay zekalı kameralar çok yakında kurulmaya başlanılacak. Electronics and Telecommunications Research enstitüsü Temmuz ayına kadar 3.000 kamera kurma planlarının olduğunu açıkladı.

Kameralar, bir suçun gerçekleşme olasılığını ölçmek amacıyla vatandaşların konum, zaman ve davranış kalıplarını işlemek için yapay zekayı kullanacak. Yoldan geçenlerin şapka, maske veya gözlük giyip giymediklerini ve bir suç işlemek için kullanılabilecek torbalar veya tehlikeli nesneler gibi yanlarında neler taşıdıklarını tespit edilecek.

Yapay zekaya suçlar öğretilecek. 20.000'e yakın mahkeme ceza belgesi ve suç görüntüleri analiz edilecek. Yapay zeka yazılımının bu yıl içerisinde tamamlanması beklenmekte. Vatandaşların yapay zeka destekli kameralara ne tepki vereceği merakla bekleniyor.

Sizler yapay zeka destekli güvenlik kameraları hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu kameralar Türkiye'ye de gelir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!