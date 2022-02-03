Suicide Squad: Kill the Justice League Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi!

Projeye aşina olan kaynaklardan gelen bilgilere göre Suicide Squad: Kill The Justice League 2023 yılına ertelendi. Projenin ertelenme nedeni henüz belirsizliğini koruyor. İşte detaylar!

Suicide Squad: Kill The Justice League Ertelendi

Projeye aşina olan kaynaklardan gelen bilgilere göre Suicide Squad, 2023'te PlayStation 5, Xbox Series X ve PC için piyasaya sürülecek. Bloomberg, oyunun "sessizce" ertelendiğini ve gelecek yıla ertelenmesi için hiçbir sebep verilmediğini iddia ediyor. Hogwarts Legacy ve LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gibi diğer Warner Bros. oyunları, Covid pandemisinin geliştirme üzerindeki etkileri nedeniyle zaten ertelenmişti ve bu oyunun da ertelenmesinin nedeninin biraz benzer olduğu varsayılıyor.

Warner Bros. hala 2023'e kadar "en çok beklenen oyunların" bizlerin beğenisine sunmayı planlıyor. Hogwarts Legacy, Gotham Knights, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ve MultiVersus'un tümü bu yıl boyunca piyasaya sürülecek. Bir de henüz çıkış tarihi olmayan Wonder Woman var. Henüz açıklanmayan başlıklar da sürpriz bir şekilde yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirebilir.

Suicide Squad: Kill The Justice League'de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark, Amanda Waller'ın emirlerini yerine getirmek için bir araya gelmek zorunda kalmalarının sonrasını ele alıyor.

Buradaki asıl mesele, onları öldüren patlayıcılarla zaptedilmiş olmaları. Dört karakter de oynanabilir olacak ve kendi hareket setleri, özelleştirilebilir silahları ve becerileri ile gelecek.

DC evreninde geçecek olan oyun, orijinal bir hikaye sunacak. Bizleri açık dünya oynanış ile Metropolis şehrine götürüp, geliştirici stüdyonun karaktere odaklı hikaye anlatımını üçüncü kişi bakış açısından oynanış ile birleştirerek farklı bir deneyim sunacak. Bu defa Superman, Batman, Green Lantern ve Wonder Woman gibi güçlü karakterlerden oluşan Justice League birliğini ortadan kaldırmaya ve dünyayı kurtarmaya çalışacağız.

Arkham evreninin devamı olacak oyunu tercihen tek başınıza veya dört kişiye kadar kooperatif desteği ile oynayabileceksiniz. Eğer tek başınıza oynamanız durumunda, diğer karakterlere geçiş yapabilmeniz mümkün olacak. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? 2022 oyun dünyası açısından oldukça bereketli bir yıl olacak. Kill The Justice League'in ertelenmesi belki de iyi oldu diyebilir miyiz?

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