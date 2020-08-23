Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady Studios'un Yeni Oyunu

Suicide Squad: Kill The Justice League, yeni Rocksteady Studios oyunu olacak. DC FanDome sırasında duyurulan oyun, 2022 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. İlk detayları ise haberimizde bulabileceksiniz.

Suicide Squad: Kill The Justice League Detayları Ortaya Çıktı

DC evreninde geçecek olan Suicide Squad: Kill The Justice League, orijinal bir hikaye sunacak. Bizleri açık dünya oynanış ile Metropolis şehrine götürüp, geliştirici stüdyonun karaktere odaklı hikaye anlatımını üçüncü kişi bakış açısından oynanış ile birleştirerek farklı bir deneyim sunacak olan oyun, Suicide Squad üyeleri Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark karakterlerinin The Justice League birliğini ortadan kaldırmak ve dünyayı kurtarmak adına verdikleri zorlu mücadeleyi anlatacak.

Arkham evreninin devamı olacak Suicide Squad: Kill The Justice League oyununu tercihen tek başınıza veya dört kişiye kadar kooperatif olarak oynayabileceksiniz. Tek başınıza oynarken, duruma göre diğer karakterlere geçiş yapabilmeniz mümkün olacak.

Oyundaki her bir karakterin kendisine özgü hareket stili ve seyahat yeteneği olacak ve bu sayede dinamik açık dünyaya sahip Metropolis şehrini özgür bir şekilde keşfedebileceksiniz. Ayrıca özelleştirebileceğiniz çok çeşitli silahlar ve ustalaşmanızın gerekeceği yetenekler de olacak.

DC FanDome sırasında gerçekleştirilen duyuruya ek olarak yayınlanan ilk ekran görüntülerine ve fragmana aşağıdan bakabilirsiniz.