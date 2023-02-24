Suicide Squad Oyunu İçin 15 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Son yıllarda "co-op" olarak tabir edilen çok oyunculu hikayeli, oyunlara karşı firmaların ilgisi günden güne artıyor. Yakın zamanda 4 kişilik bir co-op oyun olarak piyasa sürülecek olan Suicide Squad: Kill the Justice League de onlardan biri. Rocksteady tarafından geliştirilen oyun için 15 dakikalık oynanış görüntüleri yayınlandı.

Batman Arkham serisini de geliştiren firma, yeni oyunlar birlikte Arkham serisindeki hikayeden 5 yıl sonrasını konu edinen bir senaryoya bizleri davet ediyor.

İşte Suicide Squad Oynanış Görüntüleri

Yayınlanan oynanış görüntülerinde şeytani bir güç tarafından ele geçirilen Flash'a karşı dörtlü Suicide Squad ekibinin mücadele ettiğine tanık oluyoruz. Oynanış kısmında ise karakterlerin oldukça hareketli dizayn edilmesi dikkat çekiyor.

Looter-Shooter mantığına sahip olan oyunda Harley Quinn, Deadshot, King Shark ve Captain Boomerang olmak üzere 4 oynanabilir karakter bulunuyor. Her biri kendilerine özel yeteneklere sahip olan karakterler, iş birliği içerisinde Arkham'ı şeytani güçlerin elindeki Justice League'in elinden kurtarmaya çalışıyor.