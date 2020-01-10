Suikast İçin Kullanılan İnsansız Hava Aracı: MQ-9 Reaper

Çok amaçlı drone olarak adlandırılan MQ-9 Reaper, yaygın olarak gökyüzündeki en ölümcül insansız hava aracı kabul ediliyor.

Beyaz Saray yetkilileri tarafından yapılan son açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, İranlı generale suikast düzenlemek için MQ-9 Reaper kullanılmasına izin verdi. Beyaz Saray yetkilileri İranlı generalin “yakın bir tehdidi” temsil ettiği için hedef alındığını belirtti.

Trump yönetimi tehditle ilgili herhangi bir ayrıntıyı açıklamayı ret ederken, askeri görevin bir suikast olarak tasarlandığını ve uygulandığını doğruladı.

Gizli Katil MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper, uzun menzilli hedefleri almasını ve izlemesini sağlayan çok spektrumlu hedefleme sistemi ile donatılmış bir drone. Çok amaçlı denmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi, her iş için küçük bir silaha sahip olması. Silahları arasında GBU-12 Paveway II lazer güdümlü bomba, AGM-114 Hellfire II havadan yere füzeleri, AIM-9 Sidewinder ve GBU-38 Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı bulunuyor. 14 saate kadar uçabilen insansız hava aracı, 482 km / s hıza ulaşabiliyor. Gizli katil olarak da adlandırılan MQ-9 Reaper, 20 metrelik kanat açıklığı sayesinde harika manevra kabiliyetine sahip. Üzerinde bulunan General Atomics motor sayesinde neredeyse sessiz bir sürüş gerçekleştirebiliyor.