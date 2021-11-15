Sukhoi SU-75 Tanıtım Videosu AKINCI TİHA ile Gündemde

Rusya'nın 5. nesil savaş jeti Sukhoi SU-75 tanıtım videosu bugün itibarıyla YouTube üzerinden yayınlandı. Tanıtım videosunda yeni savaş uçağının temel özelliklerine dikkat çekilirken, videonun ortalarında Akıncı TİHA benzeri bir hava aracına ateş açıldığı görüldü.

Rusya, yeni nesil savaş uçakları geliştirmek üzere uzun süredir çalışıyordu. ABD tarafından yakın zaman önce hizmete alınan F-35'e karşı SU-75 modelini tamamlayan Rusya'nın savaş uçağı şirketi Sukhoi, bugün yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Özellikle görünmezlik özelliğiyle dikkat çeken yeni uçağın videosunda, birçok detaya yer verildi. Videoda kullanılan detaylar arasında en çok dikkat çekeni ise AKINCI benzeri bir insansız hava aracının kullanılmasıydı.

Birkaç hafta önce tanıtılan yine Rusya menşeli kamikaze drone "Lancet" videosunda ise Bayraktar TB-2 benzeri bir araca yapılan saldırı görüntüleri kullanılmıştı. Hem Lancet videosunda hem de SU-75 videosunda Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları kullanan Rusya, yeni hedefini de açıkça belirtmiş oldu.

SU-75 Tanıtım Videosu AKINCI Detayı ile Dikkat Çekti

Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçları başta Suriye olmak üzere Libya ve Azerbayca'da etkin şekilde kullanılmışlardı. Özellikle Bayraktar TB-2, kullanıldığı tüm ülkelerde Rusya tarafından geliştirilen hava savunma sistemlerine karşı beklenmedik performans göstermişti.

44 gün süren ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı Vatan Muharebesi sırasında Bayraktar TB-2, yüzlerce zırhlı aracı avlamıştı. Yayınlanan videolardan hareketle görsel doğrulama yapan Oryx isimli askeri blog adresine göre TB-2'nin savaş boyunca yok ettiği araçların listesi şöyleydi:

89 Tank

18 Zırhlı Personel Taşıyıcı

14 Silahlı zırhlı personel taşıyıcı

138 Topçu Bataryası

17 Kundağı Motorlu Topçu Bataryası

61 Çok Namlulu Roketatar

2 Balistik Füze Ateşleyicisi

24 Karadan Havaya Füze Sistemi

6 Radar Sistemi

1 Jammer sistemi

188 Askeri Araç

Yukarıda gördüğünüz tüm kayıp araçlar görsel olarak doğrulanmış durumda. Ayrıca tüm listenin sadece çeşitli videolar aracılığıyla doğrulandığını hatırlatalım. Ortaya çıkmayan videolarla birlikte TB-2'nin verdirdiği kayıp daha yüksek olabilir.

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da direkt olarak Rusya yapımı askeri araçlarla karşı karşıya gelen TB-2, gösterdiği başarının ardından birçok ülkenin askeri harcama listesine girmişti. Bu başarıların ardından Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerle ihracat anlaşması yapılmış, Birleşik Krallık ordusunun TB-2 alacağı konuşulmaya başlanmıştı.

TB-2'nin gösterdiği başarının ardından Rusya, geliştirdiği tüm ürünlerde pazarını kaybetmemek için Türk SİHA'larına karşı kendi ürünlerinin etkinliğinden bahseder olmuştu. Hatta Pantsir hava savunma sistemleri TB-2 tarzı SİHA'lara karşı koymak için güncellenmişti.

Bugün yayınlanan SU-75 tanıtım videosunda AKINCI kullanılmasının ardında ise bu neden yatıyordu. Türk sistemlerinin Rus sistemleri karşısındaki üstünlüğüne karşı geride kalmak istemeyen Rus üreticiler, her tanıtım videolarında Türk sistemlerini kullanmaya başlamışlardı. Hemen yukarıda yer alan videonun ortalarında ise AKINCI'yı direkt olarak görebilirsiniz ve 5. Nesil Savaş Uçağı Sukhoi SU-75 Checkmate modelinin SİHA'ya yaptığı saldırıyı görebilirsiniz.