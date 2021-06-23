Şükrü Ersoy İstanbul Depremi Hakkında Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan ve merkeze yakın vatandaşların şiddetli bir şekilde hissettiği depremin ardından, gözler yeniden büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalara çevrildi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul depremi ve olası tehlikeleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Şükrü Ersoy İstanbul Depremi Hakkında Neler Söyledi?

Öncelikli olarak yaşanan depremi değerlendiren Ersoy, "Türkiye'de her yıl yirmi dört bin deprem olur. Bu da her ay yaklaşık iki bin adet deprem demektir. 4 büyüklüğünü hesaba katarsak, 4 büyüklüğünde yüz elliye yakın deprem oluyor. 3.9 büyüklüğündeki normal bir deprem. Buna rağmen bu kadar tedirgin etmesi, bu kadar insanları korkutmasının nedeni İstanbul'da olması." ifadelerini kullandı.

Sözlerine "Biz Marmara Bölgesi'nde 7'den büyük deprem bekliyoruz. Marmara Bölgesi'nde yirmi sekiz milyon kişi yaşıyor ve altı milyona yakın konut var. Böyle bir deprem ciddi maliyet demektir. Bazı hesaplara göre 100 milyar dolar ekonomik kayıp meydana gelebilir, 50 bin bina çökebilir." ile devam eden Şükrü Ersoy, beklenen depremin beklenen maliyetlerini bu açıklamalarla ele aldı.

"Depreme hazırlık yapmazsak büyük bir kumar oynuyoruz demektir. 45 saniyede 100 milyar dolar kaybetmek çok ciddi paradır. Deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Kartal’da olan depremin diğerlerinden farklı ele alınması gerekiyor. Gelecek depremleri biz deniz içerisinde bekliyoruz. Fakat Kartal’daki bu deprem kara üzerinde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kollarının bir kaç tanesinin kara üzerine çıktığını biliyoruz. Deprem olmadan yıkılabilecek yüzlerce bina var. Bunu vatandaş da biliyor, yetkililer de biliyor. Hazır olmayan yapı stokunun zemini de gözetilerek, bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor. Çünkü bundan sonraki depremler 3.9 değil 7’ye varacak hatta 7.5’e varacak depremler olabilir. 3.9 normal bir deprem ülkemizde her iki günde bir oluyor zaten, Marmara’da olunca biraz daha anlam kazanıyor. Çünkü nüfus potansiyeli açısından vereceği zararlar açısından elbette endişe duyuluyor"

Peki siz Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından yapılan açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Deprem durumunda kullanabileceğiniz acil durum planınız var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.