Tweeti Kısıtlanan Süleyman Soylu'dan Telegram Daveti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Telegram davetinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde Twitter tarafından tweeti kısıtlanan Bakan Soylu, takipçilerini Telegram kanalına davet etti. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Telegram Çağrısında Bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Yapılan paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesinde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" ifadeleri yer alıyordu. Bakan Soylu tarafından paylaşılan bu tweet, Twitter tarafından kısıtlandı.

Twitter, İçişleri Bakanı tarafından yapılan söz konusu tweetin beğenilmesini ve retweet edilmesini yani diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmasını engellemişti. Popüler sosyal medya platformu, tweeti kısıtladıktan sonra "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" ifadesini eklemişti.

Twitter daha önce eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tweetlerini de kısıtlamıştı. Ülkemizde ise ilk kez bir siyasi ismin paylaştığı tweetin kısıtlandığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve takipçilerini Telegram hesabına davet etti. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Twitt*r s*nsür uyg*luy*r. Telegr*m* gel*r mis*niz" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı, Telegram hesabı üzerinden "Telegram'da ilk mesajım, ilk video deneyimim" ifadelerine yer vererek bir görüntülü mesaj paylaştı. Bakan tarafından paylaşılan görüntülü mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz değil mi? Bizim kutsalımıza, Kabe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LGBT'yi, sapkınların kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemelerini tembihle söylediğimiz tweete sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif bir şekilde kullanacağım."

Twitter Türkiye'ye Temsilci Atamadı

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile beraber günlük erişimi 1 milyonu aşkın yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları ve internet sitelerinin iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilir durumda olması gerekiyor. Bazı sosyal medya platformları ülkemizde temsilci bulundurma kararı alırken bazıları ise hala temsilci atamadı. Temsilci atamayan şirketler arasında Twitter da yer alıyor.

Twitter, Türkiye'ye temsilci atamadığı için geçtiğimiz haftalarda reklam yasağı ile karşı karşıya kalmıştı. Nisan 2021 tarihine kadar temsilci atanmazsa bu kez sosyal medya platformunun bant genişliği yüzde 50 oranında, Mayıs 2021 tarihinde ise bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.