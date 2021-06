Summer Game Fest Yayınında Gösterilen Oyunlar

E3 2021 kapıdayken, yakın bir zaman önce gerçekleştirilen Summer Game Fest yayını sırasında gösterilen oyunlar ile açılışı yaptık. İki saat kadar süren canlı yayın, içerik olarak dolu doluydu diyebiliriz. Detaylar ise haberimizde.

Summer Game Fest Yayınında Neler Gösterildi?

Geçtiğimiz dakikalarda biten canlı yayın sırasında yeni oyun duyurularına ek olarak, halihazırdaki geliştirilme aşamasında olan oyunlar hakkında güncel duyurular ve piyasada olan oyunlar için de yeni içerik duyuruları gerçekleştirildi. Gelin isterseniz detaylarına bir göz atalım.

Tiny Tina’s Wonderlands Duyuruldu

2K Games ve Gearbox Entertainment, yan senaryolu Borderlands oyunu Tiny Tina’s Wonderlands’i duyurdular. 2022 yılının başlarında satışa sunulacak olan oyun, PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor.

Seriye fantastik bir perspektif kazandıracak olan Tiny Tina’s Wonderlands, Dragon Lord’u durdurmak için çıkacağınız ve hazine dolu zindanları araştıracağınız oyunda, karakter yaratma ve özelleştirme imkanı sunacak. Dahası ise dört oyuncuya kadar kooperatif desteği ve tekrar tekrar oynanabilir oyun sonu içeriği bizleri bekleyecek.

PC için Metal Slug Tactics Duyuruldu

SNK ve Dotemu, serinin yeni oyununu Summer Game Fest açılış gecesinde duyurdular. Çıkış tarihi belli olmayan yeni oyun, PC (Steam) için geliştiriliyor. İzometrik kamera açısından oynanacak olan Metal Slug Tactics’te, simgesel karakterler arasından seçim yaparak en iyi takımı oluşturacak ve Donald Morden ile kozunuzu paylaşarak patlak veren bir savaşı durdurmaya çalışacaksınız.

Death Stranding Director’s Cut PlayStation 5 için Duyuruldu

İlk olarak PlayStation 4 için satışa sunulan ve geçtiğimiz yıl içerisinde de PC (Epic Games ve Steam) kullanıcılarıyla buluşan Death Stranding, Director’s Cut versiyonu ile PlayStation 5 için de satışa sunulacak.

Merak edilen tüm detayların önümüzdeki hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor. Ne var ki ilk etapta verilen detaylara bakacak olursak, gelişmiş ışıklandırma, daha yüksek çözünürlük, yeni bölgeler ve yeni görevler içereceği söyleniyor.

Sable Çıkış Tarihi Netleşti

E3 2018 fuarında duyurulan ve PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olan Sable, 23 Eylül 2021 tarihinde bizlerle olacak.

Oyuna adını veren karakteri yöneteceğimiz Sable, bir nevi araştırma oyunu olacak. Uzun zaman önce unutulmuş olan gizemleri keşfederken, devasa çölleri, daha önceden düşmüş olan uzay gemileriyle dolu manzaraları, harabeleri gezecek ve bizim gibi diğer göçebeler ile karşılaşacağız.

Jurassic World Evolution 2 Duyuruldu

Frontier Developments, bu yılın sonlarına doğru çıkacak olan Jurassic World Evolution 2 oyununu PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için duyurdu.

Ünlü film serisine dayandırılacak olan devam oyunu, Universal Games ve Digital Platform işbirliğiyle geliştiriliyor. 2018 yılında çıkan Jurassic World Evolution’ın çok daha gelişmiş bir versiyonu olacak olan Jurassic World Evolution 2’de, tüm zamanların en büyük eğlence parkanın yönetiminde olacaksınız.

Tamamıyla yeni bir anlatımcı kadrosunun bulunacak ve yeni özelliklerin yanı sıra, yeni oyun modları, yetmiş beşten fazla tarih öncesi dinozor türünün sunulacağı oyunda, Muertes Archipelago’nun dışına çıkacak ve yeni ortamlar boyunca kendi parkınızı oluşturabileceksiniz. Bunların yanı sıra Sandbox modunda hayalinizdeki mükemmel parkı oluşturabilecek iken, yeteneklerinizi sınayabileceğiniz Challenge modu da sizleri bekleyecek.

Ücretsiz Rol Yapma Oyunu Lost Ark Duyuruldu

Bu Sonbahar mevsiminde çıkacak olan oyun, Smilegate tarafından geliştiriliyor ve Amazon Games tarafından yayınlanacak.

Yeni diyarları araştıracağınız, kayıp hazineleri keşfedeceğiniz ve aksiyon dolu çatışmalarda kendinizi test edebileceğiniz oyunda, düşman sürüleri ve devasa düşmanlara karşı ayakta kalabilmek için yeteneklerinizi, silahlarınız ve teçhizatınızı özelleştirebilmeniz mümkün olacak.

Solar Ash Oynanış Fragmanı

Heart Machine tarafından PC (Epic Games Store) PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen ve Annapurna tarafından bu yıl içerisinde yayınlanması beklenen Solar Ash, üçüncü kişi bakış açısından oynanan ve akıcı harekete odaklı büyük çapta aksiyon-platform oyunu oluyor. Bir Voidrunner olan Rei rolünde olacağınız oyunda, karakterinizin yaşadığı dünyayı Ultravoid adı verilen devasa bir kara delikten kurtarmaya çalışacaksınız.

Salt and Sacrifice Duyuruldu

Ska Studios, 2022 yılının ilk çeyreğinde PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacak olan Salt and Sacrifice oyununu duyurdu.

Hikayeye göre Alterstone Kingdom için yakalanan suçlular, ölüm veya hizmet etmekle cezalandırılıyorlar. Hizmet etmeyi seçenler ise mimlenmiş yandaşlar olarak kötü büyücüleri krallık için tehdit oluşturmamaları için öldürüyorlar.

Siz ise bu mimlenmiş yandaşlardan bir tanesi rolünde olacaksınız. Aralarından seçim yapabileceğiniz sekiz sınıftan birini seçeceğiniz karakteriniz için özelleştirme yapabilmeniz mümkün oluyor.

Senaryo boyunca dost yandaşlar ile karşılaşabileceğiniz genel bir merkez bulunacak. Buradan tercihen tek başınıza veya kooperatif olarak arkadaşlarınız ile çeşitli bölgelere gidebileceğiniz görevlere çıkabiliyorsunuz. Nihai hedefiniz ise yirmiden fazla tür olan kötü büyücüleri yakalayıp, ortadan kaldırmak.

Two Point Campus Duyuruldu

SEGA ve Two Point Studios, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilen ve 2022 yılında çıkacak olan Two Point Campus oyununu duyurdular.

Size ait kampüs ortamını oluşturma görevinizin olduğu oyunda, vereceğiniz kararlar kaydolacak olan öğrencilerin ve işe alacağınız personelin yaşamını şekillendirecek. Dahası ise kampüs sahalarınızı, binalarınızı ve çevreyi geliştirirken dış ortamda inşa yapabileceksiniz. Mesela yurtlar, patikalar, çitler ve çok daha fazlasını koyabileceksiniz. Her şey hayal gücünüz ve tabii ki oyun için krediniz ile sınırlı olacak.

Tales of Arise Summer Game Fest 2021 Fragmanı

Bandai Namco, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan Tales of Arise için yeni bir fragman yayınladı. Japon oyuncular ile 9 Eylül 2021 tarihinde buluşacak olan oyun, dünya genelinde 10 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulacak.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Çıkış Tarihi Açıklandı

Hikayeye göre bu defa 2003 yılının Irak topraklarına gidiyoruz. CIA saha operatörü olan Rachel King, şüpheli bir yeraltı kimyasal silah tesisine baskın yapmakta olan elit bir askeri birime katılıyor. Belirtilen koordinatlara varıldığında yerel bir devriyenin saldırısı sonucu, iki taraf arasında çatışma çıkıyor. Ne var ki çatışma esnasında yaşanan bir deprem, iki tarafın da kendisini bir Sümerler tapınağının harabelerinde bulmasına neden oluyor. Depremin nedeni ise bir süredir Arap çölünde uykuda olan şeytanı bir gücün uyanmış olmasıdır.

Yaşanan bu hadisenin sonrasında, hayatta kalmayı başaranları önceki oyunlarda olduğu gibi zamana karşı bir ölüm-kalım mücadelesi bekleyecek. Senaryonun akışı boyunca vereceğiniz kararlar, hem o anda yönettiğiniz karakterin hem de diğer karakterlerin kaderine büyük etki edecek. Kimin kurtulup kimin öleceği ise tamamıyla size bağlı olacak.

Sinematik Bulmaca Macera Oyunu Planet of Lana Duyuruldu

Yabancı bir gezegende geçen oyunda, kız kardeşini kurtarmak için yola çıkan Lana ve onun sadık hayvan yoldaşı Mui’nin hikayesi anlatılacak. Kayan bir ekranda oynayacağınız Planet of Lana’nın senaryosu boyunca, etkileyici ortamlar, tuhaf yaratıklar ve tehlikeli makineler ile dolu renkli bir dünyayı keşfedeceksiniz. Bu süreçte çözmeniz gereken bulmacalar, gizlilik gerektiren sekanslar ve ikiliyi birbirine bağlayan mekanik ile eşsiz oynanış ve önemli hikaye anları sizleri bekleyecek.

PC (Steam ve Windows 10), Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmekte olan oyun, 2022 yılının sonlarına doğru satışa sunulacak.

Dört Oyunculu Kooperatif Aksiyon Oyunu The Anacrusis Duyuruldu

Stray Bombay tarafından geliştirilmekte olan The Anacrusis, uzayın ücra köşesindeki devasa bir uzay gemisinde geçecek. Dört kişiye kadar kooperatif desteğiyle oynanan ve yüksek seviyede oynanabilirliğin sunulacağı oyunda, arkadaşlarınız ile yaratık sürülerine karşı ayakta kalmak için mücadele edeceksiniz. Mücadeleniz sırasında yeni takviyeler ve silahlar açabileceğiniz gibi, arkadaşlarınız ile paylaşabileceğiniz yeni oynanış stilleri de sizi bekleyecek.

Bu Sonbahar mevsiminde çıkacak olan oyun, PC (Epic Games Store ve Steam), Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Elden Ring Oynanış Fragmanı

Duyurusunun üzerinden geçen iki yıllık süreçte yeni bir resmi bilginin verilmediği Elden Ring, Summer Game Fest yayını sırasında etkileyici bir oynanış fragmanı ile geri dönüş yaptı. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için FromSoftware tarafından geliştirilmekte olan oyun, 21 Ocak 2022 tarihinde Bandai Namco Entertainment yayıncılığında satışa sunulacak.

Oynanış fragmanı sırasında, senaryoda ziyaret edeceğimiz mekanları, irili ufaklı düşmanları ve açık dünya ve at çağırma dinamiklerini görebiliyoruz.

Yeni Painkiller Oyunu Duyuruldu

Şu an için geliştirilme aşamasının çok erken bir safhasında olduğu için herhangi bir detayın paylaşılamadığı oyun için önümüzdeki günlerde bir tanıtımın gerçekleştirileceği ve merak edilen tüm detayların bu sayede bizlerle paylaşılacağı söyleniyor.

Axiom Verge 2, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de Çıkacak

İki boyutlu Metroidvania türündeki aksiyonu olan Axiom Verge 2, Axiom Verge için bir devam niteliği taşısa da, yeni karakterler, yeni yetenekler, yeni düşmanlar ve yeni bir dünya ile tamamıyla yeni bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

İlk etapta PC (Epic Games Store) ve Switch için duyurulan oyun, artık PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de satışa sunulacak.

Garden Story Çıkış Zamanı Belirlendi

Yeni atanmış Guardian of The Grove olarak dağılmış bir topluluğu bir araya getireceğiniz oyunda, Rot’lar ile mücadele etmek, sakinlerine esin kaynağı olmak ve evinizi yeniden inşa etmek için adayı bir uçtan bir uca seyahat etmeniz gerekecek.

Bu Yaz mevsiminde satışa sunulacak olan Garden Story, PC (Epic Games Store ve Steam), Mac ve Switch için geliştiriliyor.

Tribes of Midgard Çıkış Tarihi Belli Oldu

Tribes of Midgard, Ragnarok sırasında geçiyor. Vahşi doğada yükselip düşman güçlerine karşı köyünüzü savunabilmek için Viking efsanesi haline geleceğiniz Tribes of Midgard, 27 Temmuz 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacak.

Vampire: The Masquerade Battle Royale Oyunu Bloodhunt Olacak

Geliştirici Sharkmob, Vampire: The Masquerade için geliştirilen Battle Royale oyununun resmi adının Bloodhunt olacağını duyurdu. Bu yıl içerisinde satışa sunulacak olan Bloodhunt için kapalı alfa testi 2 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Katılımda bulunmak isterseniz, buradan ( https://bloodhunt.com/en-us ) kayıt yaptırabilirsiniz.

Back 4 Blood Beta Tarihi Duyuruldu

Cleaners adı verilen dört kişilik bir afetzede grubunun başından geçenlerin anlatılacağı oyunu ister beraberinizdeki üç yapay zeka karakteri ile tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak üç arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz. Düşman çeşitliliğinin göz doldurur seviyede olduğu oyunda, kullanılan Roguelike kart sistemi ile özelleştirilmiş desteler üretecek ve farklı seçenekler ortaya koyabileceksiniz ve bu da her defasında farklı bir oynanış deneyimi ile karşınıza gelecek. Dolayısıyla oyunun kısa sürede kendisini tekrar etmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Ana senaryo modunun dışında, Back 4 Blood oyununda PvP ve çok oyunculu modları da bulunuyor. En fazla sekiz oyuncunun katılımda bulunabildiği PvP modunda arkadaşlarınız ile, çok oyunculu modlarda da arkadaşlarınıza karşı oynamanız mümkün oluyor.

Summer Game Fest sırasında yapılan duyuruya bakılırsa, oyun için gerçekleştirilecek olan beta testi, 5 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

Evil Dead: The Game Oynanış Ön-Bakışı Fragmanı

Kooperatif ve PvP çok oyunculu türündeki Evil Dead: The Game, bu yıl içerisinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur dahil birçok önemli karakter arasından seçim yaparak dört kişilik gruplar halinde Knowby kulübesi dahil birçok önemli mekanda yirmi beşten fazla silahı kullanarak hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Oyun boyunca yetenek ağacındaki yeteneklerinize seviye atlattırarak daha güçlenebilmeniz ve düşmanlarınıza karşı daha dayanıklı hale gelebilmeniz mümkün olacak.

Sky: Children of the Light

Flower ve Journey oyunlarının geliştiricilerinin elinden çıkan Sky: Children of the Light, 29 Haziran 2021 tarihinde Switch için de satışa sunulacak. Android ve iOS versiyonları ile çapraz platform desteğinin bulunacağı oyunda, Children of the Light olarak kayan yıldızları takımyıldızlarına geri döndürebilmek için terk edilmiş krallık boyunca umut saçmaya çalışacağız.

Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone Sezon 4 Fragmanı Yayınlandı

Bütün platformlarda 17 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olan yeni sezon, ikiye iki modlar için Amsterdam, altıya altı modlar için Hijacked ve yine altıya altı ve on ikiye on iki modlarda seçilebilir olacak Collateral haritaları, Warzone için Zombies Uncaged modu dahil yeni içerikler yayınlanacak.

Mera edilen detayların 14 Haziran 2021 tarihinde paylaşılacağı söyleniyor.

Bu gösterimlerin haricinde, Among Us için Hide & Seek modu, yeni bir harita ve kozmetik odaklı içerikler, Smite ile Stranger Things işbirliği, Valorant için yeni bir ajan, Overwatch 2'den Baptiste ve Sombra için yeni görünümler ve Fall Guys için NieR: Automata'dan 2B kostümü de yeni duyuruların arasında yer aldı.