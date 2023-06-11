Summer Game Fest’te Mortal Kombat 1 Rüzgarı Esti

Genel olarak sessiz geçen Summer Game Fest (SGF) gösterisinin en dikkat çekici performansı Mortal Kombat 1'in oynanış görüntüleriydi. Teknik olarak 12. ana hat oyunu tüm evreni yeniden başlatıyor. Bir zamanlar ölümlü olan Liu Kang, artık tam teşekküllü bir ateş tanrısı ve evreni yeniden canlandırıyor.

Summer Game Fest’te Gözler Mortal Kombat 1’in Üzerindeydi

Geliştirme ekibi, 2023 yeniden başlatması için olay örgüsünü değiştirmeye ve karakterleri yeniden keşfetmeye karar verdi. Bu yeni dünya ve karakter dinamiklerinin yanı sıra MK1, dövüşlere Kameos biçiminde yeni bir özellik de getiriyor.

Bir karakter seçtikten sonra, dövüş sırasında size destek olacak bir konuk dövüşçü seçebilirsiniz. Tek bir düğmeyle (PlayStation'da R1) çağrılabilen bu düğmeyi, birden çok farklı hareketi tetiklemek için ileri ve geri girişlerle birleştirebilirsiniz.

Ayrıca, hepsi bir arada, dövüşlerde daha fazla çok yönlülük ve esneklik ekleyen Kameo atışları ve ölümleri de mevcut. Bir karakterin atlama saldırılarını engelleyebildiğinizden emin olmak ister misiniz? Jax'i güverteye çıkar ki onları yere indirebilsin. Mermi fırlatan bir karakterle eşleşmeniz mi gerekiyor? Sonya'yı çağır.

Dört farklı karakterle ve bir üçlü 'Kameo' asistanıyla oynamalı, birkaç farklı kombinasyon denemeli ve elimizden gelen tüm Kameo ölümlerini görmeye çalışmalıyız.