Sundered: Eldritch Edition, Epic Games Store'un Yeni Ücretsiz Oyunu

2020 yılına bomba gibi bir başlangıç yapan Epic Games, Epic Games Store üzerinden Darksiders: Warmstered Edition, Darksiders II: Deathinitive Edition ve Steep oyunlarını kullanıcılarının beğenisine ücretsiz olarak sunmuştu. Dün ise sırayı bir sonraki ücretsiz oyuna bırakıldı. Dijital mağazada görüldüğü üzere, Sundered: Eldritch Edition önümüzdeki Perşembe gününe kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyununun da Horace olacak.

Sundered: Eldritch Edition

Jotun ile tanınan Thunder Lotus Games tarafından geliştirilmiş olan Sundered, Metroidvania türündeki bir oyun. H.P. Lovecraft eserlerinden ilham alınarak oluşturulan harabe haldeki bir dünyada geçen oyunda, Eshe isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. İnsanlığı kurtarmak için devasa düşmanları bertaraf etmenizin gerekeceği Sundered oyununda, çeşitli eserlerin gücünü elde etmeniz gerekecek.

Dört oyuncuya kadar yerel kooperatif desteğinin de olduğu oyunda, aşama kaydetmek için öldürdüğünüz düşmanlardan alacağınız Shard'lar ile yeni yetenekler açabileceksiniz. İlerleyişiniz sırasında zamandan kazanabilmek için kısayollar da oluşturabileceksiniz. Ancak dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü, rastgele elementler kullanılıyor ve buna bağlı olarak düşman sürüleri hiç beklemediğiniz bir yerde çıkabiliyor. Eğer bir şekilde ölürseniz, geri döndüğünüzde farklı bir harita yapısının sizleri bekleyeceğini söyleyelim.

Oyunun Eldritch sürümünde ise Gong isimli yeni bir düşman ve ziyaret edebileceğiniz yeni alanlar bulunuyor.

Eğer Sundered: Eldritch Edition ilginizi çekmişse, 16 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar buradan kütüphanenize ekleyerek ücretsiz sahip olabilirsiniz. Steam kullanıcısı iseniz Sundered Game + Soundtrack paketini % 10 indirimle 45 TL'ye alabilirsiniz. Standart sürüm ise 32 TL.