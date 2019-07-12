SunExpress Antalya'ya Uçak Bakım Merkezi Kuruyor

THY ve Lufthansa'nın ortak girişimi olan SunExpress ülkemize yeni bir merkez kuracak. Antalya Havalimanı için uçak bakım-onarım merkezi çalışmalarına başlayan firma, ciddi bir yatırımı gözden çıkarmış durumda.

Kurulacak olan yeni uçak bakım sahası hakkında açıklamalarda bulunan SunExpress CEO'su Jens Bischof, Türkiye'de uçak işletmeciliğinin gelişmiş olduğuna değindi. Uçak bakım-onarım merkezini Antalya'da açarak turizm cennetine yatırım yaptıklarını söyleyen Bischof şunları aktardı:

"Antalya bölgesine ciddi miktarda bir yatırım yapacağız. Bu yatırımla hem yerel ekonomiyi desteklemiş hem de bu bölgeye duyduğumuz koşulsuz ve tam güveni göstermiş olacağız. Son dakika ve erken rezervasyonlarımız çok güçlü seyrediyor. Bu yıl hem SunExpress hem de Türkiye için rekor yıl olacak"

Bakım Merkezi ​2021'de Açılıyor

En geç 2021'e kadar açılışı yapılması planlanan bakım merkezinin, Türk yetkili makamlarında onay aşamasında olduğunu söyledi. Uçak bakım merkezinin ilk aşamada kendi uçaklarına sonrasında ise diğer firmalara hizmet vereceğini duyuran CEO, havacılık sektörü önündeki vergi yükünün azaltılmasını istiyor.

Antalya'da açılacak uçak bakım merkeziyle birlikte bu alanda bir ilki gerçekleştireceklerini belirten Bischof, Türkiye havacılık sektörünün avantajlı bir maliyet pozisyonunun bulunduğunu vurgulayarak turizmde Türkiye'nin her zaman cazip olduğunu söyledi.