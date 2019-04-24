SunExpress İstanbul Uçuşlarını Durdurma Kararı Aldı

Belki de son dönemlerin en beklenmeyen haberlerinden birisi, SunExpress şirketinden geldi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili alınan karar, bu firma ile daha önce yolculuk yapmış herkesi şaşırttı.

Yaz aylarına doğru yavaş yavaş giriş yaptığımız şu dönemde, herhangi bir ilden Antalya'ya doğru yapılan seferler büyük artış gösteriyor. Ancak SunExpress, beklenenin tam tersini yaparak uçuşlarına son verme kararı aldı. Alınan karara göre SunExpress artık, İstanbul Antalya arası yapılan uçuşlarını sonlandırdı.

SunExpress İstanbul uçuşları için son gün 3 Mayıs

Yolcuların mağdur olmamasını isteyen şirket, İstanbul uçuşları için bir tarih belirledi. Şirket tarafından belirlenen bu tarihe göre 3 Mayıs’tan itibaren İstanbul ve Antalya arasında herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek.

Müşteri memnuniyeti kaygısı taşıyan SunExpress, bu tarihten sonra bilet almış müşterileri için para iadesi gerçekleştirecek. Bu Sürpriz karar ile ilgili henüz şirket tarafından bir açıklama yapılmadı.

Eğer 3 Mayıs 2019 tarihinden sonrası için SunExpress İstanbul Antalya arası uçak bileti aldıysanız, şirketi arayarak para iadesi talep edebilirsiniz. Konuyla ilgili karşılaştığınız problemleri, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.