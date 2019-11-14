SüngerBob KareŞort, Netflix'e Gelebilir!

Yeni iddialara göre SüngerBob KareŞort, çok yakında Netflix üzerinden yayınlanmaya başlayabilir. Ancak bazı üzücü detaylar da bulunuyor.

Yan Hikaye Şeklinde Olacak

Kısa bir süre önce Netflix ve Nickelodeon arasında imzalanan 200 milyon dolar değerinde orijinal animasyon dizisi anlaşması sonrasında platforma yeni içerikler eklenmeye başladı. Yeni animasyon iddiaları arasında pek çok kişinin çocukluğunda önemli bir yere sahip olan SüngerBob KareŞort da bulunuyor. Kötü haber şu ki, dizinin Spin-Off versiyon olarak sunulacağı iddia ediliyor.

Başka bir deyişle, dizi farklı karakterler üzerinden farklı hikayelere odaklanacak. Kaynaklara göre ana odak, SüngerBob'un ahtopot komşusu Squidward olacak. Squidward üzerinden şekillenecek olan proje, yapılan anlaşmanın bir parçası olarak öne çıkacak. Bu detayın pek çok kişi için hayal kırıklığı yaratacağını söyleyebilirim.

Yabancı versiyonlarda Rodger Bumpass tarafından seslendirilen Squidward, klarnet çalan başarılı bir müzisyendir. Orijinal seriye baktığımızda mutsuzluğu ve asık suratı ile de dikkatleri çektiğini görüyorduk. Sevdiği işi yaparken daha mutlu bir yapıya sahip olan karakterin ana hikayesi müzik temelli olarak şekillenecek.

Şu an için pek fazla açıklama bulunmuyor. Örneğin bu projenin bir dizi mi yoksa film mi olacağını bilmiyoruz. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.