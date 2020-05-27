Süper Bakterilerin Tedavisi Mavi Işık ile Yapılabilir

Son zamanlarda bilim insanları için endişe verici sonuçlar doğurmaya başlayan Süper Bakteri ya da bilimsel adı ile Metisilin Dirençli Stafilokok Aureus, önümüzdeki dönemlerde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren uzmanlar, bu bakterilerin tedavisinde mavi ışık teknolojisinden faydalanabilir. İşte merak edilen detaylar!

Süper Bakteriler için Mavi Işık Tedavisi

ABD Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre yalnızca Amerika'da her yıl 2,8 milyon antibiyotiğe dirençli enfeksiyon meydana geliyor ve bu enfeksiyona bağlı olarak her yıl 35,000 ölüm gerçekleşiyor. Süper bakteriler onlarla başa çıkabilmek için gerekli ilaçları geliştirebileceğimizden daha hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ve uzmanlar, bu durumun ilerleyen yıllarda çok ciddi ölümlere yol açabileceğinden endişe ediyor.

Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bünyesinde görev alan Prof. Ji-Xin Cheng, bu noktada yeni bir tedavi olanağına imza attı. Ekibi ile birlikte çalışmalar yapan Ji-Xin Cheng, mavi ışık fotonlarının süper bakteri hücrelerinin yüzde 90 oranındaki kısmını sildiğini fark etti

Kalan kısmını da sona erdirebilmek adına mavi ışık fotonunun ardından bir doz hidrojen peroksit kullanan araştırmacılar, koloninin yüzde 99,9 oranındaki kısmını yok edebilmeyi başardı.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kombinasyon tedavisi ilerleyen yıllarda işe yarayabilecek sonuçları sunabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.