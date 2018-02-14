Süper Bilgisayar, Beşiktaş - Bayern Münih Maçının Skorunu Verdi

İngiltere'deki Liverpool Üniversitesi tarafından geliştirilen "SAM: Sports Analytics Machine" adındaki süper bilgisayar, başta İngiltere Premier Ligi olmak üzere dünyadaki önemli futbol müsabakalarının sonuçlarını başarılı bir şekilde tahmin etmesiyle ünlü.

Futbol araştırma ve istatistik analizi uzmanı Ian McHale imzalı olan bu süper bilgisayar, şimdi de Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki eşleşmelerin sonuçlarını tahmin etti. Aralarında temsilcimiz Beşiktaş'ın, Alman devi Bayern Münih ile yapacağı maçların tahminlerinin de bulunduğu eşleşme sonuçları şu şekilde:

PSG - Real Madrid

1. Maç: Real Madrid 2 - 1 PSG

2. Maç: PSG 2 - 2 Real Madrid

Juventus - Tottenham

1. Maç: Juventus 2 - 1 Tottenham (SAM, kıl payı bu iddiayı kaybetmiş. Zira dün akşam oynanan maçta Juventus, Tottenham ile 2-2 beraber kaldı. Yine de fena değil)

2. Maç: Tottenham 1 - 0 Juventus

Basel - Manchester City

1. Maç: Basel 1 - 2 Manchester City (SAM, şehrin kırmızı tarafına daha yakın olacak ki City'i hafif görmüş. Dün oynanan maçta Manchester City, Basel'i 4-0 mağlup etmeyi başardı)

2. Maç: Manchester City 3 - 0 Basel

Sevilla - Manchester United

1. Maç: Sevilla 0 - 1 Manchester United

2. Maç: Manchester United 1 - 1 Sevilla

Shakhtar - Roma

1. Maç: Shakhtar 1-0 Roma

2. Maç: Roma 1-2 Shakhtar

Porto- Liverpool

1. Maç: Porto 1 - 2 Liverpool

2. Maç: Liverpool 2 - 1 Porto

Chelsea - Barcelona

1. Maç: Chelsea 2 - 1 Barcelona

2. Maç: Barcelona 2 - 1 Chelsea

Bayern Münih - Beşiktaş

1. Maç: Bayern Münih 3 - 0 Beşiktaş

2. Maç: Beşiktaş 1 - 1 Bayern Münih

Bu noktada SAM'e katılmamız elbette mümkün değil. Her ne kadar düşük bir ihtimal de olsa, Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında özellikle ilk maçta avantajlı bir skor alacağına inanıyoruz. Ne demişler, zoru hemen başarırız; imkansız, biraz zaman alır. Bu sağlam motivasyon konuşmasından sonra Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi serüveninde en içten duygularımızla başarılar diliyoruz!

Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki maçlar, 20 Şubat ve 14 Mart 2018'de oynanacak.

SAM'in tahminleri sizce tutar mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.