Süper Bilgisayar Euro 2020'yi Kazanacak Takımı Açıkladı

Süper bilgisayardan Euro 2020'yi kazanacak takım tahmini geldi. Euro 2020'nin kazananı tahmin etmek için yapay zeka kullanıldı. İtalya, İngiltere, İspanya ve Danimarka dörtlüsünden oluşan yarı final mücadelesinin sonunda kazanan taraf kim olacak? İşte Stats Perform Euros Prediction'ın tahmini.

Pandemiden dolayı bu yıla ertelenen Euro 2020, en başından beri heyecanlı bir yolculuğa sahip oldu. İtalya beklenmedik bir çıkış yakalarken Christian Eriksen'in rahatsızlığı ardından yükselen bir Danimarka gördük. Son 16'larda elenen Fransa şaşırtırken, arka arkaya ikinci büyük turnuvanın yarı finaline ulaşan İngiltere ise meraklandırdı.

İtalya, İngiltere, İspanya ve Danimarka, Euro 2020'nin son haftasına girerken geriye kalan takımlar ve spor yorumcuları, tüm takımların kazanma olasılığını birbirine yakın olduğunu söylüyor. Bu yüzden her yarı finalistin turnuva kazanma şansını ölçmek için Opta'nın Stats Perform's Artificial Intelligence ekibi devreye girdi.

Süper bilgisayardan Euro 2020'yi kazanacak takım tahmini

Bugünlerde futbol için istatistiklerin ne kadar önemli olduğu göz önüne alındığında, veriler belirli sonuçları tahmin etmeye çalışmak potansiyel olarak avantaj sağlayabilir. Her maç, sonucun (kazanma, beraberlik veya mağlubiyet) tahmini olasılığını hesaplamak için Stats Perform Euros Prediction modeli üzerinde simüle edildi.

Stats Perform Euros Prediction'ın takımların bahis oranlarını, son performanslarını ve ayrıca her iki tarafın rakiplerinin gücünü de dikkate alan Stats Perform takım sıralamalarını kullandığını belirtmek gerekiyor.

Yarı final ve final maçları 40.000 kez simüle edildi ve yapay zeka her ülkenin 11 Temmuz'da Wembley'de kupayı kaldırma olasılığını hesapladı:

İtalya (Euro 2020 kazanma şansı yüzde 38.9)

İngiltere (Euro 2020 kazanma şansı yüzde 29.1)

İspanya(Euro 2020 kazanma şansı yüzde 23.1)

Danimarka (Euro 2020 kazanma şansı yüzde 8,8)

Stats Perform Euros Prediction modeli İtalya'nın yarı final yolunda önemli bir zayıflık göstermediğinin altını çiziyor. Bu nedenle hesaplama modeli, en büyük başarı şansına sahip olan takımın İtalya olduğuna inanıyor.

Ayrıca bilmeyenler için EURO 2020'nin yarı final maçları bugün itibarıyla başlıyor. İlk finalist bugün 22.00'da oynanacak İtalya-İspanya müsabakasında belli olacak. Yarı finalin diğer tarafında ise yarın İngiltere ile Danimarka 22.00'da karşı karşıya gelecek.

Peki ya siz Euro 2020'yi hangi takımın kazanacağını düşünüyorsunuz, sizce yapay zekanın İtalya tahmini doğru çıkacak mı? Tahminlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.