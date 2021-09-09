Süper Bilgisayar, Ronaldo Sonrası Premier Lig Şampiyonunu Tahmin Etti

Süper bilgisayar Premier Lig şampiyonunu tahmin etti. Infogol'daki veri uzmanları, Manchester City'nin bu sezon şampiyonluğu tekrar kazanacağını hesapladıklarını söyledi. Peki ya Cristiano Ronaldo'lu Manchester United Premier Lig'i kaçıncı sırada bitirecek?

Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki takım arkadaşlarına bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmaya "ihtiyaç duyduklarını" söyledi, ancak uzmanlara göre -en azındna süper bilgisayara göre- hayal kırıklığına uğrayabilir.

36 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'e gitmek için kulüpten ayrıldıktan 12 yıl sonra Old Trafford'a döndü ve iki yıllık bir anlaşma imzaladı. Jadon Sancho ve Raphael Varane ile birlikte, Ronaldo'nun gelişinin United'ın Sir Alex Ferguson'un 2013'teki son sezonundan bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandığını görebileceğine dair bir güven yaşandı.

Ronaldo ise kulübe tek bir şey için, yani kupa kazanmak adına geri döndüğünden kesinlikle emin. Manchester United'a imza attıktan sonra, "Bu harika kulüple harika bir geçmişim var. 18 yaşında oradaydım ve 12 yıl sonra eve döndüğüm için çok mutluyum. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum ve ilk oyunuma başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Süper Bilgisayar Premier Lig Şampiyonunu Hesapladı

Ancak Infogol'daki veri uzmanlarına göre, Ronaldo'nun İngiliz futbolunda ilk sezonunda altın madalya kazanmak istiyorsa kupa müsabakalarına odaklanması gerekecek. Infogol, her Premier Lig maçının sonuçlarını tahmin ederek, sezon sonu için bir tahmin tablosu üretti. Hesaplamalarına göre, beş sezonda dördüncü Premier Lig tacını kazanarak şampiyonluğa ulaşan takım Manchester City olacak.

Chelsea'nin ikinci ve Liverpool'un üçüncü olması bekleniyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'ın ise hayal kırıklığı yaratarak dördüncü olacağı dile getirildi. Infogol, Leicester City'nin üst üste üçüncü sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kaçırarak beşinci ve Tottenham'In ise altıncı sırada bitireceğini söyledi.

Tablonun diğer ucunda, lige yeni çıkış yapan Norwich City'nin Watford ve Crystal Palace ile birlikte küme düşerek son sıralarda bitirmesi bekleniyor.

Manchester United'ın eski defans oyuncusu Rio Ferdinand ise takımına inandığını söyleyerek, "Ronaldo'nun yaptığı şey, takımı dört yönlü bir yarışa sokmak. Joe Cole'un dediği gibi, hala City'nin yenilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Bu sene alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.