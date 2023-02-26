AMD CEO'su: "Süper Bilgisayarlar İçin Nükleer Güce İhtiyacımız Olacak"

AMD CEO'su Dr. Lisa Su, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) endüstrisinin daha verimli hale gelmesi gerektiğini söyledi. Su, AMD'nin işlemci ve grafik kartlarının performansının 2,4 yılda bir ikiye katlandığını ancak güç verimliliğinde böyle önemli gelişmeler olmadığını belirtti.

Zettaflop işlem gücünün süper bilgisayarar için gelecekte gerçekliğe dönüşeceğini belirten Su, birim performans başına enerji verimliliği konusuna odaklanılması gerektiğini ifade etti. AMD, mevcut eğilimlere göre ve ilerleme yavaşlamazsa, zettaflop hesaplamanın yaklaşık on yıl içinde mümkün olabileceğini düşünüyor. Şu an dünyanın güçlü süper bilgisayarı konumundaki Frontier, 0.001 zettaflop gücünde.

Böyle Bir İşlem Gücü İçin Nükleer Reaktör Gerekebilir!

Böylesine yüksek bir performansın kullanılabilir olması için enerji verimliliğinin en önemli konu olduğu belirtiliyor. Şu anda, zettaflop performans ölçüsüne sahip bir HPC'nin 500 MW güç kullanacağı tahmin ediliyor. AMD, bu gücü sağlamak için nükleer reaktör kullanmanın gerekebileceğini söylüyor.

AMD CEO'su Lisa Su, hesaplama verimliliğinin, teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından çözülmesi gereken en büyük zorluk olduğunu belirtti. Yapay zeka ve makine öğrenimini kullanmanın da yüksek performanslı bilgi işleme için bir çözüm olabileceğini ifade etti.