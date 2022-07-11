Süper Bulaşıcı Omicron Varyantı Bilim İnsanlarını Korkuttu

Her geçen gün değişen ve farklı varyantları ortaya çıkan koronavirüs, halen Amerika ve Hindistan'ı etkisi altına almaya devam ediyor. ABD dahil olmak üzere birçok ülkede yeni görülen bir Omicron varyantı ise bilim insanlarını endişelendirdi.

BA.2.75 olarak adlandırılan varyantın hızla yayılabileceği ve aşıların sağladığı bağışıklığı aşabileceği düşünülüyor. Küresel çapta etkisini gösteren BA.5 varyantı da dahil olmak üzere yeni çıkan varyantların ciddi hastalıklara sebep olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

BA.2.75 Varyantı Süper Bulaşıcı Olarak Nitelendiriliyor!

Amerika'da bulunan Mayo Clinic'in Viroloji Direktörü Matthew Binnicker, varyant hakkında kesin sonuçlara varmanın henüz mümkün olmadığını belirtse de özellikle Hindistan'da bulaşma oranlarının üstel artış gösterdiğine dikkat çekti. Yeni varyantın dört kat daha fazla bulaşıcı olarak nitelendirilen BA.5 varyantını geçip geçmeyeceği ise bilinmiyor.

Yeni varyant Avustralya, Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada dahil olmak üzere 10 farklı ülkede tespit edildi. Bilim insanlarına göre BA.2.75'i diğer Omicron varyantlarından ayıran ise çok hızlı mutasyon geçirebiliyor oluşu. Varyant hakkında detaylı çalışmalar devam ederken bilim insanları Omicron ile en iyi savaş yolunun hala aşılanma olduğunu belirtti.