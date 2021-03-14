Türkiye'de İlk: Süper İletken Malzeme Üretildi!

Türkiye'de ilk kez süper iletken malzeme üretimi yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından üretilen malzemeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Süper İletken Malzeme Nerede Kullanılıyor?

Sanayiden sağlık sektörüne kadar pek çok alanda kullanılan ve manyetik taşıma kapasitesinin yüksek olmasıyla dikkat çeken malzemeler ithal ediliyor. RTEÜ Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Barış Güner, Prof. Dr. Ekrem Yanmaz ve Prof. Dr. Kemal Öztürk'ün bilgi ve tecrübelerinden de faydalanarak Prof. Dr. Şükrü Çelik danışmanlığında Türkiye'nin en büyük tek kristal süper iletken malzemesini doktora tezinde ürettiğini açıkladı.

Söz konusu malzemenin jeneratörler, motorlar, temassız manyetik taşıyıcılar ve manyetik taşıma kapasitesi yüksek tren gibi sistemlerde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Güner, yaptığı açıklamada, "Bizim ürettiğimiz yüksek taşıma kapasitesine sahip malzemelerdir. Bilimsel çalışmalarda ve gösteri deneylerinde bu malzemeler yurt dışından yüksek maliyette ve satıcının istediği boyutlarda satın alınmaktaydı. Bizim ürettiğimiz teknoloji sayesinde bu durum ortadan kalktı, TUBİTAK projelerinden iki tanesine de satışımızı gerçekleştirdik" dedi.

Bu malzemenin kullanımının Türkiye geneline yayılmasını hedeflediklerini söyleyen Doç. Dr. Güner, "Çalışmalarımız halen devam etmektedir. Özellikle geliştirdiğimiz aletleri ilerleterek kullanımının ülkemizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Organ ve ilaç gibi malzemelerin hızlıca taşınması için bu sisteme ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı. Japonya'da bir şirketin ilaç taşımada bu malzemeleri kullandığını belirten Güner, ülkemizde de bunun yapılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Güner, "Bu malzemeleri üreterek yurt dışına bağımlılığı azaltmış olduk. Maliyeti çok yüksek fakat maliyeti giderek düşürmek amacıyla satışı gerçekleştirdik. TUBİTAK kapsamında başka şehirden gelen öğrencilere de anlatabilme deney gösterebilme fırsatımız oldu. Üç adet TUBİTAK söyleşisinde kendi şehrimizdeki ortaokul ve lise öğrencilerine gösteri deneylerini gerçekleştirdik ve uygulama alanlarından bahsettik. Ülkemizdeki gelecek nesillerin bilime olan ilgisinin artmasını ve kullanım alanlarını görmesini önemsiyorum" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: