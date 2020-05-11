Süper Lig Heyecanı e-Futbol Turnuvasına Taşındı

Koronavirüs salgınıyla ara verilen Süper Lig heyecanında yıldız futbolcular e-Futbol turnuvasıyla karşı karşıya geldi. Mart ayından beri uzak kalınan Süper Lig heyecanı, bu hafta sonu Kulüpler Birliği ve Master of Gamers e-spor turnuvasının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yayıncı kuruluş ve YouTube kanalından canlı olarak yüzbinler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası, pandemi dönemindeki zorlu süreçte futbol ruhunu tekrar evlerde yaşatan futbolcuların da tekrardan kaynaşmasına sebep oldu.

Çeyrek finalin son ayağında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray'dan Emre Akbaba karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu oldu ve adını yarı finale yazdırdı. Turnuvanın final mücadelesinde ise Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ile Kasımpaşa'dan Anıl Koç final maçında karşı karşıya geldi. Anıl Koç'lu Kasımpaşa Sivasspor'u 2-0 ile yendi ve şampiyonluğa uzandı.

Şampiyon Kasımpaşa'dan Anıl Koç, "Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. Bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarına, semtine armağan etmek istiyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Bir daha yaparsanız, yine gelirim. En kısa zamanda corona virüsü yenip, gerçek yeşil sahalara döneriz." dedi.