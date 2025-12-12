Süper Lig Maçlarını Bedava İzlemek İçin Son 15 Gün! Sakın Kaçırmayın
Süper Lig maçlarını yasal bir şekilde bedava izlemek mümkün. Siz de aralık sonuna kadar devam eden kampanyadan faydalanabilir ve üç ay bedava TOD alabilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Yandex, Chrome'da üç gün Google yerine Yandex tarayıcı kullanan herkese üç ay TOD hediye ediyor.
- Kampanya'dan yararlanmak için varsayılan tarayıcınızı Yandex yapmanız ve aşağıdaki SMS doğrulamasından geçmeniz gerekiyor
- Üç gün boyunca her gün en az bir defa Yandex'i kullanmanız şart. Ayrıca bu süreçte çerezleri de temizlememelisiniz.
Süper Lig maçlarını maçlarını hiçbir ücret ödemeden canlı izleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik bunun için kaçak yayın siteleriyle uğraşmanıza gerek yok. Yandex, 31 Aralık 2025'e kadar üç günlüğüne varsayılan tarayıcınızı değiştirmeniz durumunda size üç ayık TOD hediye ediyor.
Süper Lig Maçları Nasıl Bedava İzlenir?
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek için tek yapmanız gereken Google Chrome'da üç günlüğüne Google yerine Yandex kullanmak. Bunu yapmanız durumunda Yandex, size üç aylık TOD hediye etmeye hazır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise oldukça basit:
- Adım 1: Google Chrome'u Açın
- Adım 2: Arama çubuğna "chrome://settings/search" adresini yapıştırın
- Adım 3: Açılan ekranda "Değiştir" butonuna basarak arama motorunuzu Yandex olarak seçin.
- Adım 4: Yeniden Chrome'daki arama çubuğuna tıklayın ve Yandex yazıp enter tuşuna basın.
- Adım 5: Açılan ekranda "Bonus kazan" butonuna basın.
- Adım 6: Telefon numaranızı girin ve "Devam" tuşuna basın.
- Adım 7: Telefon numaranıza gelen SMS doğrulama kodunu girin.
- Adım 8: Üç gün boyunca Yandex'i kullanın ve günde en az 1-2 arama yapın.
- Adım 9: Üç günün sonunda Yandex size SMS olarak doğrulama kodu gönderecek. Bu kodu TOD hesabınızda aktif edebiliir ve üç aylık hediyenizi alabilirsiniz.
İpucu Kutusu
Chrome'da Yandex ile arama yapmamanız, çerezleri temizlemeniz ya da arama motorunu yeniden Google yapmanız durumunda Süper Lig maçlarını bedava izleyebileceğiniz kod hesabınıza gelmez. SMS'in gelmesi bir haftayı bulabiliyor. SMS geldikten sonra istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
chrome://settings/search bu adresi tarayıcının üst kısmında yer alan URL kısmına yapıştırıp Enter tuşuna basarak direkt olarak arama motoru değiştirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın. Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Tüm adımları başarıyla tamamladıktan sonra en geç üç iş günü içinde SMS ile bedava TOD abonelik kodu alacaksınız.
Web tarayıcısında bulunan çerezleri (cookie) katılım koşulları tamamlanana kadar temizlememeniz gerekiyor. Arama sorgularını farklı tarayıcılar üzerinden gerçekleştirmeniz veya çerezleri temizlemeniz durumunda kampanya katılım koşulları sağlayamazsınız ve ödülü kazanamazsınız.
İpucu Kutusu
Yandex'in verdiği TOD kodu sadece web ve mobil sürüm için geçerli. Eğer maçı TV'de de izlemek istiyorsanız buna uygun bir paket satın almalı ya da bir HDMI kablo kullanarak bilgisayarınızı televizyonunuza bağlamalısınız.
Ücretsiz TOD Kodu Nasıl Kullanılır?
Kampanya kapsamında Yandex tarafından gelen bedava TOD kodunu yalnızca birkaç adımda etkinleştirebilirsiniz. Öncelikle TOD'a üye olun ve TOD'un kupon kodu sayfasını görüntüleyin. Kutucuğa kupon kodunu girin. "Kodu Kullan" butonuna tıkladığınızda aşağıda bulunan görseldeki gibi "3 Aylık süper Lig Paketi" 0 TL olarak görünecek. "Hemen Satın Al" seçeneğini seçin.
Bedava TOD Aboneliği Kampanyasına Katılım Şartları
- 18 yaşını doldurmuş gerçek bir kişi olmak,
- Türkiye sınırları içerisinde bağlı bir IP adresinden (veya Organizatör tarafından doğrulanmış bir proxy sunucusundan) internete bağlı olmak,
- Türkiye'nin alan koduna kayıtlı (+90) ve geçerli bir telefon numarası sağlamak