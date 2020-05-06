Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? Maçlar Nasıl Oynanacak? TFF Başkanı Açıkladı

Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar oynanacak mı, oynanacaksa ne zaman başlayacak? Futbol severlerin yanıtını merakla beklediği sorular nihayet resmi ağızdan yanıtlandı. TFF Başkanı süper ligin başlama tarihine ilişkin açıklamada bulundu.

Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? Maçlar Nasıl Oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını yüzünden ara verilen süper ligin başlama tarihini açıkladı. Futbol liglerinin 12-13-14 Haziran’da başlatılacağını açıklayan Nihat Özdemir, “Devletimizin desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Kupaları sahada vereceğiz. Ağustosta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Bugüne kadar bir hafta seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak. Yedi hafta sonu bir hafta içi maç oynayarak 26 Temmuz'da bitirmek ana hedefimiz” dedi.

Süper Lig Kalan Maçlar: 2019-2020 Süper Lig Fikstür

Haziran’da başlayacağı netlik kazanan Süper Lig’in fikstürü de futbol severler tarafından merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların (Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe) kalan maçları şöyle:

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR GALATASARAY SİVASSPOR BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE Göztepe-Trabzonspor Alanyaspor-Trabzonspor Trabzonspor-Ankaragücü Galatasaray -Trabzonspor Trabzonspor-Antalyaspor Denizlispor-Trabzonspor Trabzonspor-Konyaspor Kayserispor-Trabzonspor Başakşehir-Alanyaspor Ankaragücü-Başakşehir Başakşehir-Galatasaray Antalyaspor-Başakşehir Başakşehir-Denizlispor Konyaspor-Başakşehir Başakşehir-Kayserispor Kasımpaşa-Başakşehir Ç.Rizespor-Galatasaray Galatasaray-Gaziantep Başakşehir-Galatasaray Galatasaray-Trabzonspor Alanyaspor-Galatasaray Ankaragücü-Galatasaray Galatasaray-Göztepe Antalyaspor-Galatasaray Sivasspor-Denizlispor Konyaspor-Sivasspor Sivasspor-Kayserispor Kasımpaşa-Sivasspor Sivasspor-Yeni Malatyaspor Fenerbahçe-Sivasspor Sivasspor-Gençlerbirliği Göztepe-Sivasspor Beşiktaş-Antalyaspor Denizlispor-Beşiktaş Beşiktaş-Konyaspor Kayserispor-Beşiktaş Beşiktaş-Kasımpaşa Yeni Malatyaspor-Beşiktaş Beşiktaş-Fenerbahçe Gençlerbirliği-Beşiktaş Fenerbahçe-Kayserispor Kasımpaşa-Fenerbahçe Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor Fenerbahçe-Göztepe Gençlerbirliği-Fenerbahçe Fenerbahçe-Sivasspor Beşiktaş-Fenerbahçe Fenerbahçe-Ç.Rizespor

Süper Lig başlama tarihinin açıklanmasından önce TFF Başkanı ile görüşen Sağlık Bakanı Koca, "TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." demişti.