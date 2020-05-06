Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? Maçlar Nasıl Oynanacak? TFF Başkanı Açıkladı

Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar oynanacak mı, oynanacaksa ne zaman başlayacak? Futbol severlerin yanıtını merakla beklediği sorular nihayet resmi ağızdan yanıtlandı. TFF Başkanı süper ligin başlama tarihine ilişkin açıklamada bulundu.
Süper Lig Ne Zaman Başlayacak? Maçlar Nasıl Oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını yüzünden ara verilen süper ligin başlama tarihini açıkladı. Futbol liglerinin 12-13-14 Haziran’da başlatılacağını açıklayan Nihat Özdemir, “Devletimizin desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Kupaları sahada vereceğiz. Ağustosta da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Bugüne kadar bir hafta seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak. Yedi hafta sonu bir hafta içi maç oynayarak 26 Temmuz'da bitirmek ana hedefimiz” dedi.
Süper Lig Kalan Maçlar: 2019-2020 Süper Lig Fikstür
Haziran’da başlayacağı netlik kazanan Süper Lig’in fikstürü de futbol severler tarafından merak ediliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takımların (Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe) kalan maçları şöyle:
|TRABZONSPOR
|BAŞAKŞEHİR
|GALATASARAY
|SİVASSPOR
|BEŞİKTAŞ
|FENERBAHÇE
|
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray -Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
|
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
|
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
|
Sivasspor-Denizlispor
Konyaspor-Sivasspor
Sivasspor-Kayserispor
Kasımpaşa-Sivasspor
Sivasspor-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Sivasspor
Sivasspor-Gençlerbirliği
Göztepe-Sivasspor
|
Beşiktaş-Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş
|
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
Süper Lig başlama tarihinin açıklanmasından önce TFF Başkanı ile görüşen Sağlık Bakanı Koca, "TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." demişti.
YORUMLAR