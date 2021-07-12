Super Mario 64 Mühürlü Kopyası Rekor Fiyata Satıldı!

Super Mario serisinin ilk üç boyutlu oyunu olan Super Mario 64 rekor bir fiyata satıldı. Açık attırmada bir dönemin popüler video oyununun mühürlü kopyası için 1.5 milyon doları aşkın bir ücret ile ödendi.

Super Mario 64 İçin 1.5 Milyon Doları Gözden Çıkardı

Nintendo tarafından geliştirilen Super Mario 64, ilk olarak 23 Haziran 1996 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Kısa süre içerisinde dünya çapında büyük bir popülerliğe ulaşan video oyunu, birçok ödülün sahibi olmuştu.

Bir dönemin en popüler video oyununun mühürlü kopyası açık arttırmada inanılmaz bir fiyata satıldı. Bir kişi, oyunun mühürlü kopyası için 1 milyon 560 bin dolar ödedi. Böylece Super Mario serisinin ilk üç boyutlu oyunu, bu zamana kadar satılan en pahalı video oyunu rekorunu kırmayı başardı.

Söz konusu video oyununun mühürlü kopyası 9,8 Wata puanına ve A++ derecelendirmesine sahip. Açık arttırmada rekor ücrete satılan oyunu bu kadar değerli kılan kısım ise video oyununun orijinal kutusunun 1996 yılından beri hiç açılmamış olmasıdır.

Geçtiğimiz yıl bir başka Super Mario oyunu olan Super Mario Bros 114 bin dolara satılmıştı. Bu kopya ise 9,8 Wata puanına ve A+ derecelendirmesine sahipti. Super Mario Bros'un başka bir kopyası da 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada 100 bin 150 dolara satılmıştı. 9,6 Wata puanına ve A+ derecelendirmesine sahip bir başka kopya ise geçtiğimiz aylarda 660 bin dolara satılmıştı.

Legends of Zelda Mühürlü Kopyası 870 Bin Dolara Satılmıştı

Popüler video oyunu Legends of Zelda'nın mühürlü bir kopyası, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açık arttırma ile 870 bin dolara satılmıştı. 9,0 Wata puanına ve A derecelendirmesine sahip olan kopyanın çok nadir bulunduğu belirtilmişti.

Legends of Zelda yeni rekorun sahibi olmuştu fakat bu pek de uzun sürmedi çünkü Nintendo'nun Super Mario oyunu 1 milyon 560 bin dolara satılarak yeni rekorun sahibi oldu.

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