1990'lardan Kalma Super Mario Bros 3 Satış Fiyatıyla Rekor Kırdı

Nintendo şirketinin 1990'lardan kalma oyunu Super Mario Bros 3 satış fiyatıyla rekor kırdı. Super Mario Bros. 3'ün kapalı kutu kopyasını açık artırmaya sunan Heritage Auctions, oyunu 156.000 dolardan satarak tarihe geçti. NES'in Super Mario Bros. 3'ün kapalı kutu kopyası açık artırmada 156.000 dolardan satıldı ve bir video oyunu için ödenen en yüksek fiyata ulaşarak dünya rekoru kırmayı başardı.

20 Kasım'da Heritage Auctions açık artırma evi tarafından düzenlenen bir müzayede kapsamında 1990'lardan kalma Super Mario Bros. 3'ün kapalı kopyası satışa sunuldu. Mühürlü kopyasını 156.000 dolardan satarak tarihe geçen bu oyun, NES'in Super Mario Bros'un 114.000 dolarlık satış rakamını kırmış durumda.

Super Mario Bros 3 Satış Fiyatı Rekor Kırdı

Super Mario Bros 3'ün bu kopyası için teklif 62.000 dolardan başladı ve 20 farklı teklif sahibi satın alma şansı için savaştı. Ayrıca bu mühürlü kopyayı daha özel hale getiren şeyin sebebi de belli oldu. Heritage Auctions yetkilisi açıklamasında, "Oyunun durumu dikkat çekici olsa da, bu kopyayı daha da özel yapan şey, ambalaj düzenidir. 'Bros' kelimesinin Mario'nun eldiveni kaplaması, nadiren görülen bir durumdur" dedi ve şöyle devam etti:

"Video oyun kutularını toplayan koleksiyoncular, Super Mario Bros 3 üretim tarihinin en eskisi olan böyle bir versiyonu aramak için yıllarını harcadılar ve genellikle eli boş çıktılar. Ancak aralarından bir tanesi daha şanslıydı ve artık bunu aramayacak. Aynı yıl ikinci kez dünya rekorunu kırmaktan da daha mutlu olamazdık. Bununla birlikte çoğumuzun birlikte büyüdüğü başka bir Mario oyununun yeni çıtayı belirlemesi şaşırtıcı olmamalı."

Tüm bunlara rağmen Super Mario Bros. 3'ün bu özel varyantının gerçekten nadir olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu özel kopyanın Wata 9.2 A + notuna sahip olması, kapalı kutunun daha ilgi çekici hale gelmesine yol açıyor. Hatırlayacağınız üzere Temmuz ayında Super Mario Bros 3'ün Wata 9.0 A dereceli bir başka çeşidi 38.400 dolara satılmıştı.

Japonya merkezli Nintendo şirketi, 1990 yılında dünyaca ünlü "Super Mario Bros 3" video oyununu piyasaya sürmüştü. Uzun yıllar boyunca listeleri altüst eden Super Mario Bros 3, 2020 yılında ise satış fiyatında rekor kırarak oyun tarihi için dönüm noktası haline gelmeyi başardı.