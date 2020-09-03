Super Mario Bros. 35 Switch İçin Duyuruldu!

1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) platformuna çıkışını gerçekleştiren ve dünya genelinde çok popüler bir yapım olan Super Mario Bros'un yeni oyunu Nintendo Switch platformu için duyuruldu. Yapılan duyuru ile birlikte Super Mario Bros. 35 olarak adlandırılan video oyununun çıkış tarihi de belli oldu. Peki, Super Mario Bros. 35 Switch platformuna ne zaman çıkacak? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Super Mario Bros. 35 Switch Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Nintendo, Super Mario Bros. 35 olarak adlandırılan yeni video oyununun Switch platformuna ne zaman geleceği ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Oyun, 1 Ekim 2020 tarihinde Nintendo Switch Online üyelerine özel olarak ücretsiz bir şekilde sunulacak ve 31 Mart 2021 tarihine kadar oynanılabilecek.

Super Mario Bros. 35, oyuncularına bir Super Mario oyununda görülmesinin çok fazla mümkün olmadığı rekabet hissini verecek. 35 oyuncu ile oynanan Super Mario tıpkı PlayerUnknown's Battlegrounds gibi çok fazla oyuncu ile oynanan bir battle royale oyunu olacak. 35 kişi ile çevrim içi olarak oynanacağı bilinen Super Mario Bros. 35'in oyuncuların zamana karşı yarıştığı bir video oyunundan çok daha fazlası olması bekleniyor.

1 Ekim 2020'de Nintendo Switch Online üyelerine özel olarak ücretsiz bir şekilde sunulacak olan bu video oyununda oyun başına toplamda 35 oyuncu olacak ve oyuncuların her birine aynı sürede geçilmesi gereken aşamalar verilecek. Size verilen zamanı güzel bir şekilde değerlendirmek ve rakiplerinizi geride bırakma fırsatı yakalamak için düşmanlarınızı yenmeniz gerekiyor. Oyun içerisinde yer alan jetonları toplayabilir ve topladığınız jetonlarla güçlendirme unsurlarını satın alabilirsiniz.

Super Mario Bros. 35'te geçmenizin istendiği bölümleri başarılı bir şekilde geçmek ve rakiplerinizi geride bırakmak için hızlı ve yetenekli olmalı, stratejik hamleler yapmalısınız. Oyunun duyurusunun yapıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.