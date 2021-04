Super Mario Bros. 660,000 Dolara Satıldı: Oyun Tarihinde Rekor

Super Mario Bros. 660 bin dolara satıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir açık artırmada onlarca mühürlü oyun satıldı fakat aralarından bir tanesi oyun dünyasında yeni bir rekora imza attı. İşte 660 bin dolarlık Super Mario Bros.

1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) platformuna çıkışını gerçekleştiren ve popüler bir yapım olan Super Mario Bros açık artırmada satıldığı fiyatla oyun sektörünü şaşırttı.

Retro oyunlar müzayedelerde yüksek bir fiyat alabilir, ancak NES için üretilmiş Super Mario Bros.'un hiç açılmamış bir kopyası çıtayı yükseltti. 1985 yılında ilk çıktığında 25 dolara mal olan oyun, birkaç önemli faktör sayesinde yarım milyon dolardan daha pahalıya satıldı.

Heritage Auctions'a göre, NES konsolu için üretilmiş mühürlü Super Mario Bros. müzayedede 660.000 dolara alıcı buldu. Comics & Comic Art Signature tarafından açılan müzayedede mükemmel durumda birkaç klasik video oyunu yer alıyordu, ancak Mario'nun Mantar Krallığı'ndaki ilk macerasını ele alan bu kopyası en çok dikkat çeken parçaydı.

Heritage Auctions'a göre Super Mario Bros.'un büyük fiyat etiketinin nedeni, dördüncü versiyon olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca neredeyse 40 yaşında olan kutunun mühürlü olması ve olabildiğince temiz korunması fiyatının artmasına yol açtı.

#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario Bros. - Wata 9.6 A+ Sealed [Hangtab, 1 Code, Mid-Production], NES Nintendo 1985 USA obliterates the record for the most ever paid for a video game when it sells for $660,000 in HA’s Comics Auction! #SuperMario https://t.co/mxT0c6zdK5 pic.twitter.com/nPuMQtpsfP