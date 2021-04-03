Super Mario Bros. 660,000 Dolara Satıldı: Oyun Tarihinde Rekor

Super Mario Bros. 660 bin dolara satıldı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir açık artırmada onlarca mühürlü oyun satıldı fakat aralarından bir tanesi oyun dünyasında yeni bir rekora imza attı. İşte 660 bin dolarlık Super Mario Bros.

1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) platformuna çıkışını gerçekleştiren ve popüler bir yapım olan Super Mario Bros açık artırmada satıldığı fiyatla oyun sektörünü şaşırttı.

Retro oyunlar müzayedelerde yüksek bir fiyat alabilir, ancak NES için üretilmiş Super Mario Bros.'un hiç açılmamış bir kopyası çıtayı yükseltti. 1985 yılında ilk çıktığında 25 dolara mal olan oyun, birkaç önemli faktör sayesinde yarım milyon dolardan daha pahalıya satıldı.

660.000 dolarlık Super Mario Bros. merak uyandırdı

Heritage Auctions'a göre, NES konsolu için üretilmiş mühürlü Super Mario Bros. müzayedede 660.000 dolara alıcı buldu. Comics & Comic Art Signature tarafından açılan müzayedede mükemmel durumda birkaç klasik video oyunu yer alıyordu, ancak Mario'nun Mantar Krallığı'ndaki ilk macerasını ele alan bu kopyası en çok dikkat çeken parçaydı.

Heritage Auctions'a göre Super Mario Bros.'un büyük fiyat etiketinin nedeni, dördüncü versiyon olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca neredeyse 40 yaşında olan kutunun mühürlü olması ve olabildiğince temiz korunması fiyatının artmasına yol açtı.

#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario Bros. - Wata 9.6 A+ Sealed [Hangtab, 1 Code, Mid-Production], NES Nintendo 1985 USA obliterates the record for the most ever paid for a video game when it sells for $660,000 in HA’s Comics Auction! #SuperMario https://t.co/mxT0c6zdK5 pic.twitter.com/nPuMQtpsfP — Heritage Auctions (@HeritageAuction) April 2, 2021

Yine de bu satış, altı rakamla satılan ilk Mario oyunu değil. 2019'da Super Mario Bros.'un bir başka bozulmamış kopyası 100.150 dolara satıldı. Geçen Kasım ayında açılmamış bir Super Mario Bros. 3 156.000 dolara satılarak rekor kırmıştı.

Diğer klasik oyunlar Comics & Comic Art İmza Müzayedesinin bir parçasıydı ve gerçekten büyük paralara satılıyordu. Dikkate değer müzayede ürünlerinden birkaçı şunlar:

John Madden Football Championship (Sega Genesis) - 50,400 dolar

Pokemon Emerald (Gameboy Advance) - 55,200 dolar

Pokemon Crystal (Gameboy Color) - 90,000 dolar

Tetris (NES) - 36,000 dolar

Mega Man (NES) - 144,000 dolar

Mike Tyson's Punch-Out!! (NES) - 102,000 dolar

Peki ya siz Super Mario Bros.'un 660.000 dolarlık fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Açık artırmada satışı gerçekleştirilen oyun fiyatı hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi ihmal etmeyin!