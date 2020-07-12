Super Mario Bros Rekor Fiyata Satıldı!

1985 yılında Nintendo Entertainment System (NES) platformuna çıkışını gerçekleştiren ve dünya genelinde çok popüler bir yapım olan Super Mario Bros isimli video oyunu açık artırmada satıldığı fiyat ile oyun sektörünü şaşırttı. Oyuncuları şaşkına çeviren açık artırma satışı ile ilgili detaylar haberimizde.

Super Mario Bros Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı

Piyasaya sürülmesinden bu zamana kadar 40 milyondan fazla satmayı başarabilen video oyununun nadir bulunan kopyası 10 Temmuz tarihinde Heritage Auctions'ta gerçekleşen açık artırmada 114 bin dolara satılarak bu zaman kadar satılan en yüksek fiyatlı Super Mario Bros oyunu oldu.

Söz konusu video oyununu bu kadar değerli kılan kısım ise video oyununun orijinal kutusunun 1985 yılından beri hiç açılmamış olmasıdır. Nintendo'nun popüler oyununun başka bir kopyası da 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada 100 bin 150 dolara satılmıştı.

Tüm zamanların en çok satan Mario oyunu unvanına sahip olan bu video oyunu Nintendo'nun Nintendo Entertainment System (NES) oyun konsoluna ilk çıktığı zamanda durgun olan video oyun sektörünü bir anda canlanmasında en önemli etkenlerden bir tanesi olmuştu.

Söz konusu video oyununun 114 bin dolar yani yaklaşık 782 bin TL gibi dudak uçuklatan fiyata satılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Açık artırmada satışı gerçekleştirilen video oyununun fiyatı hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.